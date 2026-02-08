Universitario exige publicación de los audios del VAR y evaluación a Kevin Ortega tras polémica en Cusco

Universitario de Deportes igualó 1-1 con Cusco FC en el Garcilaso de la Vega en un partido que tuvo polémica: el penal cobrado a favor de los cusqueños que finalmente le dio el empate final. Al respecto, Franco Velazco, administrador del club, usó sus redes sociales para pronunciar su descontento y exigir medidas por lo acontecido.

"Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario", se lee en un principio.

Por eso razón, Velazco anunció que presentarán una queja y exigirán la publicación de los audios del VAR. “Presentaemos la queja formal ante la CONAR, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos”, continuó.

El administrador de Universitario lamentó la périda de los puntos en Cusco: “Los puntos ya los hemos perdido, sin embargo, queremos dejar constancia formal de lo ocurrido y evitar que este tipo de arbitrajes vuelvan a condicionar el desarrollo deportivo de la competencia”.

Finalmente, hizo un llamado al presidente de la CONAR, Juan Sulda:, a adoptar medidas inmediatas “que garanticen imparcialidad, transparencia y un arbitraje capaz de tomar decisiones con independencia y sin verse condicionado por presiones externas o el entorno digital”.

