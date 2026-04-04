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Universitario expresó su posición tras la tragedia en Matute previo al clásico ante Alianza Lima. (Foto: Universitario)
Universitario expresó su posición tras la tragedia en Matute previo al clásico ante Alianza Lima. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes expresó su posición sobre la tragedia en la tribuna sur de Matute, que cobró la vida de un hincha de Alianza Lima en la previa del clásico del fútbol peruano. La institución crema lamentó lo ocurrido e hizo un llamado a sus propios hinchas.

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