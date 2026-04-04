Universitario de Deportes expresó su posición sobre la tragedia en la tribuna sur de Matute, que cobró la vida de un hincha de Alianza Lima en la previa del clásico del fútbol peruano. La institución crema lamentó lo ocurrido e hizo un llamado a sus propios hinchas.

Mediante un comunicado en redes sociales, la U expresó su solidaridad con las personas afectadas: "Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos".

Asimismo, Universitario hizo un llamado a sus hinchas á vivir la jornada del clásico con responsabilidad, respeto y compromiso. Los cremas pretenden que la fiesta del fútbol se garantice antes, durante y después del partido por la fecha 9 del Torneo Apertura.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/MnVkCPrCpE — Universitario (@Universitario) April 4, 2026

“Por ello, convocamos a nuestra hinchada a acompañar al equipo con pasión, pero también con una conducta ejemplar; desde el desplazamiento hacia el estadio hasta el final del partido, evitando cualquier tipo de incidente”, expresó el club.

Por último, la U se refirió al supuesto alquiler de los palcos del Monumental para hinchas de Alianza Lima. “El Club recuerda que el ingreso al estadio es únicamente para hinchada local, conforme a las disposiciones de las autoridades. La Junta de Palquistas y los propietarios han suscrito actas de compromiso para garantizar el cumplimiento de esta disposición. Cualquier incumplimiento genera responsabilidad directa y exclusiva de quienes administran y hacen uso de estos espacios”, finalizó.

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