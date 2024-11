Tras ello, El Comercio realizó una encuesta a destacados personajes deportivos para que analicen lo que fue la temporada de Universitario de Deportes.

¿Es un justo e histórico campeón la U? ¿Bustos superó a Fossati. ¿En qué no se debe equivocar con los refuerzos para el 2025?

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max y Direct TV

1. Sí. El título más importante en 100 años de vida. Inobjetable.

2. No son compatibles. A Bustos le tocó el Centenario y queda en la historia.

3. Eso no se puede predecir, se tiene que ver en su momento.

Erick Osores - América TV

1. Sin duda, no hay nada que discutir. Histórico es y si es justo, yo creo que sí. Es un mérito a la regularidad, aunque ha estado bastante peleado. Hoy tranquilamente, Alianza Lima ganaba y dé qué estábamos hablando, pero no fue así. Creo que es justo y completamente merecido.

2. Me parece que el título de la U del año pasado tiene más fútbol. Este tiene más nervio, aparte la U jugaba la Copa Libertadores y eso quizás lo distrajo a medio año, pero si tengo que elegir uno u otro, yo me quedó con Fossati.

3. Justamente en eso, en no equivocarse en los refuerzos. Yo creo que la U tiene un perfil con los refuerzos, ya conocido. Jugadores que ante todo tengan un rendimiento físico óptimo. Ojalá que no se equivoquen en los refuerzos, porque de eso depende mucho el rendimiento en la Copa Libertadores, al igual que Cristal. Toda la buena suerte para Melgar y Alianza Lima que la tienen muy complicado. Creo que no va a ver problemas para la U, creería que ya tienen mapeado a los jugadores sin que eso desarme el orden económico de la U. Tienen que comprar bueno, bonito y barato, es lo más difícil del fútbol.

Pedro Ortiz Bisso - Columnista de El Comercio

1. Justo por donde se le mire. Tuvo sus altibajos, pero en general fue el mejor.

2. El mérito de Bustos fue darse cuenta de que el equipo funcionaba y solo quedaba hacer algunos cambios mínimos. Su elección resultó fundamental.

3. En el 9, reforzar la zona central de la zaga y los extremos.

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Es un justo campeón, fue el mejor equipo de la temporada en el saldo de las 34 fechas. Es un bicampeonato que entra en la historia importante de la U por darse en su Centenario.

2. Bustos tuvo el acierto de darle continuidad a lo bueno que encontró del equipo de Fossati. No quiso inventar nada, fue práctico, inteligente y firme en sus decisiones. Es una virtud tener la humildad de no querer imponer un sistema distinto al que le dio éxito al equipo.

3. Tiene que encontrar alternativas para llegar al gol apuntando a Copa Libertadores. No contratar mucho, pero contratar categoría internacional. Paralelamente, darle más competencia y promoción a lo mejor de su cantera.

Luis Guadalupe. ex futbolista de Universitario de Deportes

1. No tengo dudas que la U es un justo campeón. Lo dicen los números y lo que mostraron en el campo de juego.

2. Creo que Bustos ingresó a la historia del club ya que será recordado como el DT que sacó campeón a la U en el año de su Centenario. En el libro de la historia cuando la U cumpla 200 años los hinchas de esos tiempos irán a ver los libros y leerán el nombre del DT Bustos y de todo el plantel. Ellos han pasado a inmortalidad, han escrito sus nombres en las páginas gloriosas de la U. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, mi gratitud para ellos.

3. Sé que la U se reforzará de la mejor manera pensando en realizar una gran Copa Libertadores y también teniendo en mente el Tricampeonato. Creo que ya están viendo los refuerzos para el 2025 en zonas claves.

