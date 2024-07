COMPRA AQUÍ | Pre-venta exclusiva del libro Centenario de Universitario de Deportes

El técnico argentino responde a El Comercio todo lo que el hincha necesita saber antes de la arrasadora goleada (6-0) ante Mannucci por la fecha 1 del Clausura en casa, el Monumental. ¿El sueño? Uno solo: el bicampeonato.

¿La ‘U’ es el club que le contaron antes de llegar a Perú?

La ‘U’ me sorprendió para bien. Me llamó Manuel, me llamó Jean, y luego tuvimos un par de conversaciones por zoom, también. Pero ya tengo una ventaja. Adinolfi ya me había dicho: ‘Te va a sorprender la U’. El club está creciendo y, en todos los detalles, están tratando de trabajar de la mejor manera. Siempre habrá gente que no opine eso. Puede haber alguna crítica, que también es normal. Parte del éxito viene de la organización, de planificación. Primero lo deportivo los jugadores tienen que ser buenos, tienen que competir bien, jugar bien, que el mérito máximo es ello. Pero el club está bien en todas las áreas, tenemos todas las condiciones necesarias como para hacer nuestro trabajo.

Era hasta hace poco un gigante dormido, ¿usted coincide con ello?

Sí, hay equipos así. Mira, a mi papá siempre le gustaba el fútbol brasilero. Y hablaba de que habido ido al Maracaná. Flamengo durante muchos años tuvo en una posición como dice usted, dormida. Atlético Nacional de Colombia, Universitario, Barcelona de Ecuador, que no ha estado dormido, pero si con inconvenientes de económicos. Son equipos que si se logra hacer buena administración, consiguiendo resultados y evitando tener un pasivo grande son... no tengo duda. En la U hemos jugado todos los partidos, eso le cuento a mis amigos que hemos jugado todo los partidos a cancha llena. Es hermoso. Y creo que no hay más aforo porque no nos da la capacidad, pero impresionante. Es uno de los estadios más grandes del continente sudamericano.

Fabián Bustos, entrevista Campomar El Comercio conversa en exclusiva con Fabián Bustos, director técnico de Universitario de Deportes.

¿Podríamos cambiar la frase de ‘gigante dormido a gigante que se está despertando’?

Yo creo que sí, que está en plena recuperación, en crecimiento. Estos dos años viene haciendo las cosas muy bien, no tenemos que preocuparnos por la parte económica. Y eso es, netamente, trabajo de la dirigencia, de la administración. Ahora, después siempre si no conseguís resultado deportivo la gente no va a estar contenta, pero la parte del crecimiento de un club es ser organizado y estructurado, e ir por un camino con una planificación a un crecimiento sostenido, no que tengas un año bueno y cuatro años malos. Todos los años la ‘U’ tiene que intentar competir internacionalmente, intentar pelear los campeonatos y, de la parte administrativa, crecer como se está creciendo. Cada vez tenemos más lugares de entrenamiento. Canchas sintética, canchas en muy buen estado para para entrenar, el complejo para las divisiones formativas. Muchas cosas buenas.

Se hablaba mucho de la relación muy cercana que Fossati fundó con el equipo 2023. ¿Fue difícil entrar en el vestuario?

No fue difícil. Un equipo que viene ya con un plantel desde el año pasado, que consigue ser campeón, gana el Torneo Clausura, gana la final anual. Llegamos y había una predisposición, un equipo enfilado, hecho, faltando tres cositas, que fue la llegada de Jairo (Concha), la llegada de Cancha (Christofer Gonzales) y de Porto (Segundo Portocarrero). No faltaba mucho, estaba todo como encaminado. Fue fácil, porque los jugadores te lo hacen fácil, porque los jugadores sabían lo que querían. Cada comando técnico tiene una manera de trabajar, que en algunas somos parecidos y en otras está la impronta o lo que uno cambia. Pero siempre hubo muy buena recepción de los jugadores. Todo empezó a fluir más fácil. Después hay que ganar los partidos, después los rivales también juegan, después hubo momentos complicados porque somos humanos y, aparte, no jugamos siempre bien. El vestuario vendría a ser el ABC de los equipos. El vestuario es bueno porque ellos son buenos, porque ya vienen conociéndose hace mucho, vienen trabajando juntos, vienen ser campeones y quieren seguir siéndolo. Entonces, esa energía positiva que te transmite la gente también en el día a día cuando vamos a los estadios. El vestuario es así, hemos tenido algunas situaciones, pero fueron muy poquitas.

Nos dijeron, y de repente hay otro partido, pero ¿el 2-1 a Liga de Quito en el Monumental fue determinante para sellar la relación inicial que tenía con este plantel para ganar cosas importantes?

Es que era cuestión de tiempo. Nosotros de entrada sabíamos que era un plantel para ganar cosas. Eso es por lo buen trabajo del año pasado con Jorge (Fossati), por lo que la dirigencia había conformado el plantel el año pasado. Sabemos que teníamos un equipo para intentar ganar, íbamos a competir para ganar. Yo creo que pasó un poco por el tiempo. Cuando usted marca el partido con Liga (Copa Libertadores), ya veníamos con una secuencia de partidos que el equipo era normal. Todo el mundo hablaba al principio que había que jugar bien, que no éramos intensos, que no presionamos y era cuestión de tiempo. Se había quedado el hincha o la prensa con el final de Fossati el año pasado. Yo creía en mi interior, con el comando técnico, que cuando nosotros tuviéramos cantidad de partidos íbamos a cada vez estar mejor. No creo que haya un partido justo, pero ese partido fue así. Terminamos perdiendo el primer tiempo 0-1, merecíamos un poco más, nos vamos al descanso así, y en el segundo tiempo lo damos vuelta. La gente siempre fue, siempre alentó, siempre apoyó. Y entonces, como que los jugadores cuando vas consiguiendo resultados, se van soltando y van jugando mejor.

Cuando uno mira su biografía y repara en que ha dirigido en Ecuador o en Brasil, ¿con qué equipo podría comparar usted a la U mirando esos mercados y además mirando siempre como Sudamérica camina?

Bueno por la experiencia que tengo en el fútbol ecuatoriano, en Brasil dirigí Santos y América, pero lo más parecidos son Barcelona y Universitario. Son muy parecidos muy parecidos en cómo es el hincha. Son el equipo más popular de cada uno de los países (Perú y Ecuador, respectivamente). Creo que la diferencia es que en población acá hay más del doble de población de lo que hay en Ecuador. Somos el equipo más popular del Perú. Cuando hice un par de notas me criticaron en Ecuador porque dije lo que era el club Universitario. Cuántas canchas tengo para entrenar, más el complejo, más la concentración, la alimentación. A lo mejor Barcelona tiene un déficit en eso, ¿no? Ahora creo que la nueva dirigencia está intentando hacer algo parecido a esto, que es muy difícil. No sé cuántos equipos acá en Perú lo tienen. Conozco el complejo del Atlético Nacional de Colombia que es muy lindo. Bueno es la forma de conseguir objetivos deportivos a través de la planificación y organización de los clubes.

Flores marcó un gol en el 6-0 de Universitario sobre Mannucci. (Foto: Universitario)

Capaz que River Camp o Casa Amarilla en Argentina tienen estas dimensiones...

La dimensión, me parece, que es superior. Ahora hablando de hinchas son muy parecidos (con el de Barcelona de Ecuador). El hincha de la U es espectacular. Los dos estadios son hermosos. La energía que hay en el Monumental, porque el otro también se llama Monumental. Lo que se siente es muy parecido. La energía que hay cuando vas a entrar al estadio lleno de la U.

El sueño que tiene el hincha de la U es de trascender a nivel internacional, ¿es solo una ilusión pensar en esto digamos en 2025-2026 o es posible?

Es muy difícil y a mí no me gusta mentir. Mi opinión es que es muy difícil. En mi carrera también es uno de los objetivos que me planteé, pero no me lo planteé cuando arranqué porque nunca pensaba que iba a dirigir a un nivel el Libertadores como me tocó. He dirigido siete Libertadores seguidas y uno siempre quiere más. Cuando me tocó llegar ahí cerquita, que fue estar a un partido de jugar la final, veíamos lo que era Flamengo. Entonces, hoy las diferencias en plantel y en presupuestos son altísimas por la capacidad económica que tienen los equipos para repatriar jugadores y pagarle lo mismo que en Europa. Los jugadores peruanos, los mejores, se van yendo, emigrando porque pagan más en otro lado. En Brasil es al revés. Regresó el año pasado Lucas Moura, que tiene 30 años y unas condiciones enormes. Está en Sao Paulo porque quiere estar en San Pablo, quiere estar ahí. Tranquilamente podría estar jugando en Europa, en la Champions y un montón de cosas. Lo que tiene que hacer Atlético Nacional, Barcelona, Universitario, lo que hizo Flamengo de empezar a levantarse. Hay que saldar las deudas, hay que acomodarse, que lo que viene haciendo, y va a llegar un momento que eso está acomodado. Será cuestión de tiempo y se va a poder tener más condiciones para intentar ese sueño que tiene el hincha y que yo como entrenador también lo tengo. Sé que es muy difícil pero soñar no me lo va a sacar nadie.

Sabemos que es poco el tiempo que lleva en el club, pero ¿se ha creado ya una opinión sobre el mundo Universitario?

Lo que más me ha sorprendido es el hinchada de la U, es el más grande, el que más gente hay, el que más te contagia. Hay una energía en el estadio. No sé si siempre es así, porque lo que yo he vivido en ese estadio, en lo que la hinchada te contagia. El hincha es distinto, el hincha te transmite siempre cosas positivas y el jugador siente esa energía y entra distinto en el campo. Y cuando nos toca ir a la provincia, ese banderazo que se hace en todos los lugares donde vamos a jugar te transmite cosas. Vos decís, obviamente, que no vas a ganar solamente por eso, pero si te ayuda a estar más predispuesto, a estar más por motivado y eso es espectacular.

¿Para usted tomar a la U en su año Centenario ha sido el momento ideal de su carrera?

Ojalá que sea el momento ideal, te lo puedo contestar a fin de año. Porque si logro ser campeón del Clausura o campeón del anual es un momento ideal. Había tenido llamado de otras instituciones, pero quería un equipo que me dé la chance de pelear un campeonato. Y la presión era grande porque venían de trabajar con Jorge Fossati, haber sido campeón, Jorge se va a la selección, era el Centenario, o sea, hay muchas cosas que son buenas. Porque en definitiva son momentos históricos. Ya lo he dicho anteriormente, todos los equipos grandes tienen que intentar ser campeón todos los años. Este 2024 al ser el Centenario es un año que va a quedar marcado históricamente, pero el año que viene, y si este año somos campeones, hay que volver a ser campeón. La U necesita tener la realidad que viene teniendo en estos últimos dos años con la dirigencia, con este grupo de jugadores y tratar de conseguir siempre ser campeón, jugar fase de grupo de la Libertadores y tratar de llegar al máximo. Si fue la decisión ideal la vamos a saber a fin de año.

¿Cómo percibe la interna del plantel haber ganado el Apertura?

Es un grupo ganador, grupo con gente positiva, con mucha predisposición. Creo que lo han dicho varios de ellos en alguna entrevista el día que conseguimos ganar el Apertura: ahora hay que ganar el Clausura. La meta nuestra es intentar ganar el Clausura, obviamente, que hay rivales que van a competir igual, pero intentaremos ganar el Clausura y eso es nuestro objetivo.

¿Qué explicación se le puede dar al hincha sobre no conseguir el objetivo de avanzar en la Copa Libertadores?

Que nos faltó detalles, que hicimos creo yo una participación digna. Nos faltó algo más. Estuvimos a la altura de los equipos rivales. Se nos escapó, el segundo tiempo en Botafogo (Brasil) no fue bueno. Ligamos mal, acá en el estadio no merecimos perderlo. Con Junior, el partido en Barranquilla, que fue muy bueno, creo que lo podríamos haber ganado, estuvimos más cerca y hay un gol que se anula ahí (Valera por supuesta mano). En el partido acá con Junior, que ganó el Grupo, también creo que el empate fue un sabor a poco para lo que había hecho el equipo. Competimos, y esto no quiero que se enoje nadie, pero cuando yo venía con otro equipo a jugar acá contra equipos peruanos, la verdad había una diferencia. No competían. A mí me tocó venir a enfrentar a otros equipos peruanos en Libertadores anteriores, en fases previas, y fuimos superiores. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ahora, por lo menos, estamos achicando la brecha y es lo que tenemos que intentar hacer. Jugar el año que viene en fase de grupos e intenta pasar. Está más cerca. Tuvimos un grupo muy difícil, del bolillero 4 nos tocó el más difícil. Hoy Botafogo está primero en Brasil. Campeón de la Copa Sudamericana como Liga de Quito, Junior fue campeón colombiano.

Queda claro que no coincide con lo que dijo el director deportivo de Alianza Lima... (Bruno Marioni, dijo: “Hemos sido el mejor equipo peruano compitiendo internacionalmente”)

No coincido para nada. No comparto para nada, no comparto, pero no solamente eso sino hay otras aseveraciones que no han dado, pero no quiero tampoco crear un conflicto, ¿no?. Pero no, porque no ganaron, nosotros ganamos un partido. Estuvimos en el grupo más parejo.

¿La Copa también tiene que ver con la suerte que te toque en el sorteo?

Un poco, sí. A ver, no tendría que ser así. Tendría que ser por tu rendimiento, lo que vos hagas. Tenemos que seguir mejorando. Somos autocríticos y sabemos que queremos más, y el hincha quiere más y la diligencia quiere más y los jugadores quieren más y comando técnico quiere más. Nos faltó. Creo que fue digno cómo competimos.

Regresando al Apertura, se discutía mucho la falta de contundencia en la U, en cuanto a goles. Ganaba, pero no goleaba, hasta que en las últimas tres fechas metió 14 goles de local (4-1 a Cristal, 6-0 a Comerciantes y 4-0 a Chankas). ¿Qué fue clave para revertir eso en el tramo final del Apertura?

Para mí, para ser campeón vos tenés que conseguir un par de cosas tener: casi dos goles por partido (la U sumó 32 en 17 partidos) y que no te hagan goles (recibieron solo 7 tantos). Eso es estadístico. Después, lo que no éramos contundentes... Hubo partidos, de verdad, que al principio lo ganamos, no apretados porque lo que nosotros sentíamos es que se ganaba bien. Lo que nos faltaba era efectividad, que empezamos a conseguir con más partidos al final del torneo. Con más minutos empezaron a fluir más. Eso creo que fue, el equipo empieza a jugar mejor, se empieza a soltar, va ganando en confianza, acompaña los resultados. El jugador que entraba colaboraba, los suplentes entraban y estaban bien; entonces, eso nos ayudó a ser mejor equipo.

*La ‘U’ debutó goleando 6-0 a Mannucci en el Clausura

¿Cuán importante era Diego Dorregaray para el plantel?

Él ayudó, colaboró, presionó a sus compañeros, porque el rendimiento tiene que ver, también, un poco que esa competencia que hay. Nosotros intentamos poner al que nos hace ganar.

Segundo Portocarrero es un futbolista que genera altas expectativas en el hincha cuando toma el balón en un partido. Sin embargo, ¿hoy está cumpliendo sus expectativas en el juego colectivo?

Igual que el hincha quiero más. Vino Portocarrero creíamos que necesitamos un jugador de otra característica en esa posición para hacer algo. Ahora, creo que ha tenido momentos buenos y momentos complicados. Son distintos con Cabanillas, que es más técnico, le pega mejor a la pelota, tiene mejor centro. ‘Porto’ es más rápido, soluciona algunos temas defensivos con su velocidad, pero quiero más. Yo necesito que los dos mejoren, que los dos estén a su mejor nivel porque si ellos están muy bien nos va a ayudar a nosotros a ser mejor equipo.

Cuando dijo que el mejor refuerzo para el Torneo Clausura era Canchita Gonzáles, ¿a qué se refería? ¿Cómo llegó al club y que están trabajando con él?

Bueno, está trabajando muy bien. El club tiene ‘coach’ (Juan Cominges). Nosotros estamos arriba. He hablado mucho con él. Llegó sin pretemporada, fue el último que se sumó. Empezó a acomodarse, agarró una regularidad de cuatro, cinco, seis partidos titulares y estaba bien. En el partido con Liga de Quito, él estaba jugando bien y se lesiona. De ahí costó mucho, se lesionó, le costó. Creo que lo de él pasa un poco para levantar su confianza, de volver a creer en él, porque después tiene todo, prácticamente. Buen jugador, técnicamente es bueno, físicamente corre, tiene despliegue. Le falta a lo mejor estar positivo. Lo que él necesita es volver a sentir esa confianza. Nosotros como comando técnico se lo intentamos dar, la dirigencia se lo intenta dar, también. El club tiene herramientas para que él tenga apoyo. Está trabajando con mucha predisposición, entrena muy bien. Puede ser titular en el Clausura, hay que ver cómo vienen los chicos de la selección, pero sí puede ser titular, no tengo duda.

En los últimos 30 años la ‘U’ ha tenido muy buenos arqueros, mi pregunta es si el mejor futbolista, el mejor refuerzo que ha venido al fútbol peruano este año es Sebastián Britos, según su mirada...

Yo hablo de los que yo tengo. Sebastián es un ganador, vino de ser campeón del fútbol uruguayo. Tiene una gran competencia porque vos no sabe cómo entrena Diego (Romero) realmente, pero el nivel de Sebastián fue muy bueno. Tiene un rendimiento espectacular que ha tapado un poco a Diego, que es un arquerazo, que entrena muy bien, que hoy merece estar ahí en la selección y que, seguramente, le tenemos que dar minutos, porque es el arquero del futuro. No quiero que le pase nada a Sebastián, pero lo que me parece es que se lo merece. Diego entrena todos los días como para estar titular en la U.

¿Cómo es Rodrigo Ureña en el vestuario? Cuán importante es mas allá de lo futbolístico porque se podría decir que es el capitán sin cinta...

Tengo muchos líderes positivos y él es uno. A lo mejor, él parece como un peleador, un león. Es un tipo sumamente positivo, ganador. Quiere ganar a todo. Trabaja un reducido y se enoja si lo pierde. Es un tipo que te contagia, te ayuda, te incentiva. Me gustó mucho la declaración de él ahora luego de ganar el Apertura, que es importante que hayamos ganado, pero que no es todo. Hay que ir por todo. También me gustaron las declaraciones del año pasado sobre el sentido de pertenencia. Es el típico jugador que la hinchada quiere, un jugador que se puede equivocar, que puede dar un pase mal, que puede perder una pelota, pero que nunca va a dejar de meter y correr. Esa garra es la identidad que tiene la ‘U’, de entregarte por completo, al máximo. Tengo varios de esos (jugadores), pero él es el que más se marca por la posición donde juega, porque tiene más recorrido. La verdad son muchos, son todos importantes, cada uno su manera, pero en eso que le gusta al hincha, él es el número uno.

Este este año no hemos visto en el Apertura por lo menos debutar a ningún juvenil o sumar minutos. ¿En el clausura existe la posibilidad de que jueguen o cómo se está trabajando con ellos?

Fíjate que lo defensores casi jugaron todo. Cuando el nivel es bueno, cuando no hay tantas sanciones o lesiones, está difícil la competencia, está muy pareja y eso hace que no hayan tenido tanto la posibilidad. Yo siempre le digo a la dirigencia, si acá se jugara otro torneo paralelo como la Copa Argentina, donde uno puede a lo mejor darle posibilidades a estos chicos para empezar a competir. Hasta que no compitan vos no vas a saber si realmente son mejores que los que juegan.