Fabián Bustos destacó sus primeros días tras regresar a Universitario y aseguró que encontró un plantel motivado, profesional y comprometido con los objetivos del equipo.

“Los veo muy bien, con mucho ánimo, muy positivo”, señaló el técnico argentino, quien resaltó la predisposición mostrada durante estos diez días de trabajo y la integración de los nuevos futbolistas.

Bustos valoró el conocimiento previo de varios jugadores y explicó que el grupo mantiene una estructura sólida, acompañada por líderes positivos y futbolistas dispuestos a contribuir desde cualquier posición.

“Parecería que no me hubiera ido nunca del club”, afirmó el entrenador, reflejando su rápida adaptación al regreso y la familiaridad encontrada dentro de la institución merengue.

Sobre su propuesta, sostuvo: “Somos pragmáticos”, y explicó que no considera necesario realizar grandes modificaciones respecto al 2024, aunque ahora cuenta con mayores variantes tácticas.

Asimismo, el entrenador argentino se mostró de acuerdo con el regreso de la bolsa de minutos en la Liga 1.

​“¿La bolsa de minutos? Me parece acorde para que el país tenga más jugadores. Los chicos se están preparando BIEN. Tenemos mucho material”, indicó.

Finalmente, Bustos confirmó que los cinco convocados a la Selección peruana regresaron en buenas condiciones y destacó la importancia de tenerlos disponibles para afrontar los próximos desafíos.