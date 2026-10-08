Fabián Bustos volvió a Campo Mar y dirigió su primer entrenamiento con Universitario
Fabián Bustos volvió a Campo Mar y dirigió su primer entrenamiento con Universitario
Por Redacción EC

Fabián Bustos destacó sus primeros días tras regresar a Universitario y aseguró que encontró un plantel motivado, profesional y comprometido con los objetivos del equipo.

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