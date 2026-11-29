A pocos minutos del inicio del Sport Huancayo vs Universitario, por la semifinal ida de los playoffs de la Liga 1, el técnico Fabián Bustos conversó con L1 Max y reconoció que su equipo tuvo dificultades en el último enfrentamiento ante el cuadro huancaíno, aunque dejó claro que espera una respuesta de sus dirigidos esta tarde.

“Dimos mucha libertad y no estuvimos bien. Ellos tuvieron mucha libertad para jugar por fuera. Nosotros no estábamos completos y un montón de cosas que no quiero que suene como excusa”, explicó. Sin embargo, también reconoció el mérito del rival: “Ellos fueron superiores y ganaron bien, pero nosotros lo vamos a hacer mejor”.

Bustos sabe que la serie exige una respuesta futbolística y también una preparación mental adecuada. Por ello, destacó el trabajo conjunto que se realiza dentro de la institución para afrontar este tipo de compromisos, en una etapa decisiva de la temporada.

🎙️Fabián Bustos: "DIMOS MUCHAS LIBERTAD Y NO ESTUVIMOS BIEN. ESTO QUE NO SUENE A EXCUSA" "Toda la gente el club está detrás de este momento". #SportHuancayo vs #Universitario 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGymSr #L1MAX #Playoffs https://t.co/ENHz1IwH3m — L1MAX (@L1MAX_) November 29, 2026

Al ser consultado sobre el trabajo psicológico, el técnico resaltó que el objetivo involucra a todas las áreas del club. “Toda la gente del club, del grupo, los líderes, los grandes, lo que ya vivieron estos momentos. Todos. Desde administración, el staff, el cuerpo técnico. Todos juntos tenemos el mismo objetivo que es conseguir el tetra”, manifestó.

Como se sabe, Universitario busca alcanzar su cuarto título nacional consecutivo y para ello necesita superar primero la llave ante Sport Huancayo. El ganador de esta semifinal se enfrentará a Alianza Lima en la definición por el campeonato.

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