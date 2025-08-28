El vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto prepara una experiencia inolvidable para sus hinchas. Aquí todos los detalles.
El vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto prepara una experiencia inolvidable para sus hinchas. Aquí todos los detalles.
Redacción EC
Redacción EC

, aprovechando que el primer equipo no tendrá competencia oficial en los próximos días por fecha FIFA, ha preparado una experiencia inolvidable para sus fieles hinchas.

LEE TAMBIÉN: Liga 1 Te Apuesto: programación completa de las fechas 8 y 9 del Torneo Clausura

Se trata de un tour guiado, donde podrán apreciar la gran colección de trofeos, camisetas y demás objetos históricos del club en estos más de 100 años de fundación.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

De esta manera, el vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto, busca no perder conexión con sus fanáticos.

MIRA: FPF autoriza de manera “excepcional” que jugadores de Binacional fichen por otro club de la Liga 1 Te Apuesto

¿PRECIOS Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS?

Con boletos desde los 30 soles para los niños, hasta los 80 para adultos, se espera una importante cantidad de público en el recinto crema. Los interesados pueden ingresar .

El Tour Monumental incluye:

  • Entrada al nuevo Museo Monumental.
  • Visita guiada al Estadio Monumental U Marathon.
  • Visita estatua de Lolo.
  • Ingreso a camerinos.
  • Ingreso a nueva sala de prensa.

Universitario, tras quedar fuera de la Copa Libertadores en una complicada serie ante Palmeiras, se enfocará en ganar el Clausura que le otorgaría directamente el título nacional, y así el tricampeonato.

La ‘U’ regresa a la competencia oficial el próximo domingo 14 de setiembre en Arequipa ante FBC Melgar por la fecha 8 del campeonato.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC