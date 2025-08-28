Universitario de Deportes, aprovechando que el primer equipo no tendrá competencia oficial en los próximos días por fecha FIFA, ha preparado una experiencia inolvidable para sus fieles hinchas.

Se trata de un tour guiado, donde podrán apreciar la gran colección de trofeos, camisetas y demás objetos históricos del club en estos más de 100 años de fundación.

De esta manera, el vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto, busca no perder conexión con sus fanáticos.

¿PRECIOS Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS?

Con boletos desde los 30 soles para los niños, hasta los 80 para adultos, se espera una importante cantidad de público en el recinto crema. Los interesados pueden ingresar AQUÍ.

El Tour Monumental incluye:

Entrada al nuevo Museo Monumental.

Visita guiada al Estadio Monumental U Marathon.

Visita estatua de Lolo.

Ingreso a camerinos.

Ingreso a nueva sala de prensa.

Universitario, tras quedar fuera de la Copa Libertadores en una complicada serie ante Palmeiras, se enfocará en ganar el Clausura que le otorgaría directamente el título nacional, y así el tricampeonato.

La ‘U’ regresa a la competencia oficial el próximo domingo 14 de setiembre en Arequipa ante FBC Melgar por la fecha 8 del campeonato.

