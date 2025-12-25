Como regalo para sus hinchas por Navidad, Universitario de Deportes publicó en YouTube el documental “Una Vez Más”, una producción que narra la hazaña del único bicampeón centenario de Sudamérica.

Este documental fue producido por el área de comunicacioones del club y recopila material inédito y declaraciones exclusivas de los protagonistas en la obtención de los títulos de 2023 y 2024.

A través de sus testimonios, los hinchas podrán conocer de primera mano lo que significó disputar cada partido con la presión y la pasión de defender la crema en un año histórico como el Centenario.

Entre los momentos destacados del documental se encuentran pasajes clave del año del Centenario, como el partido contra Los Chankas en el Torneo Apertura, los últimos tres encuentros decisivos del Clausura y mucho más.

Esta producción es un viaje al lado humano de los jugadores, donde se revelan sus emociones, tensiones y la entrega total que los llevó a la gloria.