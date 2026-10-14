Universitario de Deportes ya tiene todo listo para su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026, que comenzará este jueves 15 de octubre en Quito, Ecuador. El equipo dirigido por Carlos Véliz viajó el último martes y ya realizó su primer entrenamiento en territorio ecuatoriano, con la mira puesta en una nueva participación internacional.

Las ‘Leonas’ quedaron ubicadas en el Grupo B, donde tendrán como rivales a Belgrano, Independiente del Valle y Palmeiras. El desafío será avanzar a la siguiente instancia en una zona que reúne a equipos de Argentina, Ecuador y Brasil. Universitario afrontará el certamen con sus principales figuras y buscará dejar una buena imagen en el torneo continental.

¿Cuáles son los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026?

La Copa Libertadores Femenina 2026 contará con 16 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes. Universitario es el representante peruano y comparte la zona B con Belgrano, Independiente del Valle y Palmeiras.

Grupo A: Caracas, Colo Colo, Santa Fe y Corinthians.

Caracas, Colo Colo, Santa Fe y Corinthians. Grupo B: Belgrano, Independiente del Valle, Palmeiras y Universitario.

Belgrano, Independiente del Valle, Palmeiras y Universitario. Grupo C: Bolívar, Olimpia, Cruzeiro y LDU.

Bolívar, Olimpia, Cruzeiro y LDU. Grupo D: Libertad, Nacional de Uruguay, Deportivo Cali y U. de Chile.

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina 2026 por TV y streaming?

La Copa Libertadores Femenina 2026 podrá seguirse EN VIVO por televisión a través de DSports y Chilevisión. En streaming, los partidos estarán disponibles mediante DGO, Pluto TV, la página web y la aplicación de Chilevisión.

El torneo se disputará en Quito, Ecuador, desde este jueves 15 de octubre y reunirá a 16 clubes sudamericanos. Los equipos fueron repartidos en cuatro grupos de cuatro y competirán por avanzar en el certamen continental, mientras Universitario buscará representar al fútbol peruano y superar la fase de grupos.

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