Con toda la ilusión: Universitario llegó a Quito para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026. (Foto: Universitario de Deportes)
Con toda la ilusión: Universitario llegó a Quito para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026. (Foto: Universitario de Deportes)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes ya tiene todo listo para su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026, que comenzará este jueves 15 de octubre en Quito, Ecuador. El equipo dirigido por Carlos Véliz viajó el último martes y ya realizó su primer entrenamiento en territorio ecuatoriano, con la mira puesta en una nueva participación internacional.

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