Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel femenino y anunció la incorporación de Claudia Domínguez para potenciar su mediocampo de cara a la presente temporada.
La volante peruana llega como una apuesta importante del club crema, destacando por su proyección, técnica y experiencia internacional pese a su juventud, lo que la convierte en una pieza clave para fortalecer la zona central del equipo.
Con este fichaje, Universitario busca consolidar un mediocampo más competitivo y equilibrado, pensando en mantener el protagonismo en la Liga Femenina y pelear por los primeros lugares del torneo.
La llegada de Domínguez responde a la política del club de apostar por talento joven con proyección, en un proyecto que apunta a seguir creciendo y compitiendo tanto a nivel local como internacional.