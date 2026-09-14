Universitario de Deportes ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores Femenina 2026. El cuadro crema quedó ubicado en el Grupo B tras el sorteo realizado este lunes 14 de septiembre en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en Paraguay.

Las ‘Leonas’ tendrán un grupo de alto nivel, pues enfrentarán a Palmeiras de Brasil, Belgrano de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador en la fase de grupos del torneo continental.

Universitario y sus rivales en la Copa Libertadores Femenina

El conjunto crema compartirá el Grupo B con Palmeiras, uno de los principales equipos del fútbol femenino brasileño; Belgrano, representante argentino; e Independiente del Valle, de Ecuador.

El debut y el calendario exacto de Universitario en la competición serán confirmados por la organización. El equipo peruano buscará avanzar a la siguiente instancia en una edición que reunirá a los principales clubes del continente.

¿Cuándo se jugará la Copa Libertadores Femenina 2026?

La Copa Libertadores Femenina 2026 se disputará en Quito, Ecuador, del 15 al 31 de octubre. La competición reunirá a los equipos clasificados de las distintas asociaciones sudamericanas.

Universitario tendrá como objetivo superar la fase de grupos y meterse entre los ocho mejores equipos del certamen.

¿Cómo se clasifica a los cuartos de final?

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Por ello, Universitario deberá terminar entre los dos primeros lugares del Grupo B para continuar en carrera por el título continental.

Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes (Perú)

Palmeiras (Brasil)

Belgrano (Argentina)

Independiente del Valle (Ecuador)

Las ‘Leonas’ afrontarán así un nuevo desafío internacional y buscarán representar de la mejor manera al fútbol femenino peruano en la máxima competición de clubes de Sudamérica.