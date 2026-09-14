Por Redacción EC

Universitario de Deportes ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores Femenina 2026. El cuadro crema quedó ubicado en el Grupo B tras el sorteo realizado este lunes 14 de septiembre en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), en Paraguay.

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