Luego de coronarse tricampeón de la Liga 1, Universitario de Deportes aterrizó en Lima proveniente de Tarma para continuar con su plan de actividades. Los cremas descansarán la próxima fecha y volverán a jugar el 7 de noviembre, cuando reciban a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

Precisamente, este partido será especial para Universitario. La razón es sencilla: festejarán con sus hinchas el título nacional conseguido por tercer año consecutivo. Y para que nadie falte a la fiesta ya se pusieron a la venta las entradas respectivas del partido.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Mediante sus redes sociales, el club invitó a sus hinchas a asistir a “La fiesta de los tricampeones”, que se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. en el tempo crema, por la fecha 18 del Torneo Clausura.

La venta de entradas empieza este lunes 27 desde las 7:00 p.m. para los socios cremas y adherentes (ver la publicación). Posteriormente, continuará el martes 28 y el miércoles 29, aunque este último día se habilitarán localidades para el público en general.

Universitario espera llenar el Monumental para festejar con sus hinchas el tricampeonato. De hecho, Franco Velazco, administrador crema, pidió a los aficionados ir al estadio para pasar un momento especial con su gente y puedan celebrar a lo grande la triple corona.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.