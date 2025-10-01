“Final a final”: La U de Fossati y el minucioso plan en los próximos cuatro partidos para ponerse a tiro de ganar el segundo tricampeonato de su historia

Lo dice Valera, lo repite Corzo y lo sostiene Fossati. “Vamos partido a partido. Y todos los partidos se juegan como finales”. En Universitario saben que el calendario no ofrece respiro. Tras la Copa Libertadores quedó la sensación de que se pudo avanzar un poco más. Esa paradoja que persigue al hincha crema: un empate histórico en Sao Paulo ante Palmeiras, el equipo más poderoso del continente, luego de levantarse de una goleada dolorosa en el Monumental que devolvió al plantel a la realidad. Entre esas dos postales vive hoy la U: con argumentos para competir, pero también con cuentas pendientes que este cierre de campeonato puede empezar a saldar.

Los números dicen que quedan cuatro partidos. Hoy ante Alianza Atlético. El domingo, contra Juan Pablo II. Luego, una visita siempre incómoda a Sporting Cristal y, por último, el cierre en el Monumental frente a Ayacucho. Son dos juegos en casa y dos afuera, con distintos matices de dificultad. Todos, sin excepción, con valor de final.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Universitario ganó a Cusco FC

Los golpes enseñan

“En el caso de la U pasa porque consideró que tiene el mejor plantel del fútbol peruano y tiene una ventaja absoluta que no la tiene ningún equipo: mantiene hace varios años la misma estructura y solo se refuerza en algunos puestos específicos. Por otro lado, tiene la ventaja de ser un grupo sumamente unido”, explica una fuente cercana a DT El Comercio desde Ate.

Esa continuidad, casi una rareza en el fútbol peruano, es lo que sostiene el presente. No se trata de nombres sueltos, sino de un colectivo que ya aprendió a convivir con la presión. Y que, a diferencia de otros rivales, ha podido procesar la exigencia internacional sin perder el rumbo local.

“La última Copa Libertadores nos dejó la sensación de que se pudo avanzar un poco más. Lástima que nos tocó el equipo más fuerte del momento. Yo creo que se compitió en los dos frentes, pero como te repito nos tocó el equipo más fuerte. Tienes que tomar en cuenta que la U hasta ahora ha sido el único equipo que le ha sacado puntos a Palmeiras en su cancha. Ni River pudo sacarle un punto. Seguramente dirán que jugó a media caña en São Paulo, pero puso a todos sus titulares igual. Y demostramos que teníamos con qué ganarles”, agrega la voz crema.

Lo que en otros años hubiera sido solo una anécdota, hoy aparece como argumento de peso. La U compitió contra el mejor y no salió desbordado. Cayó, sí, pero aprendió. Y en el club entienden que la goleada recibida en el Monumental también puede ser combustible. “El 4-0 contra Palmeiras en casa nos va a servir de mucho para futuro. Todavía faltan varios partidos”, sostienen desde dentro.

El tramo final

Pero más allá de la anécdota internacional, en Ate saben que este tramo final tiene un premio aún más grande: la posibilidad de inscribir el nombre de este plantel en la historia con un tricampeonato. Universitario no consigue tres títulos seguidos desde el 2000, cuando bajo la conducción de Osvaldo Piazza completó la última gran hegemonía local con los títulos de 1998, 1999 y 2000. Veinticinco años después, la chance aparece otra vez. Y no es solo una estadística: es un hito que pondría a este grupo en la misma vitrina que los equipos más recordados del club.

El desafío, entonces, es convertir esas lecciones internacionales en eficacia doméstica. La visita a Cristal se asoma como el duelo más exigente, pero los otros compromisos no permiten licencias: un tropiezo ante Alianza Atlético o Ayacucho puede costar lo mismo que un traspié en el Nacional. La regularidad, ese rasgo tan escaso en el campeonato peruano, es lo que puede marcar la diferencia en este desenlace.

Universitario tiene un camino trazado: cuatro estaciones y ninguna posibilidad de frenar. Cada encuentro no solo definirá el desenlace de la temporada, sino también el recuerdo de este plantel en la memoria reciente. Porque el hincha, acostumbrado a exigir, no suele guardar espacio para las explicaciones: o se gana, o se queda la sensación de que se perdió todo. Y en esta oportunidad, la exigencia tiene apellido propio: tricampeonato.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.