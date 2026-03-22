Por Marco Quilca León

Hay empates que pesan más que otros. El 0-0 de Universitario de Deportes ante Comerciantes Unidos en Cajamarca no solo significó la pérdida de dos puntos en el Torneo Apertura: terminó por confirmar que el arranque del tricampeón dista mucho de aquel equipo dominante que marcó época reciente en la Liga 1. Hoy, con 4 victorias, 2 empates y 1 derrota (15 puntos), la ‘U’ es cuarta y mira la tabla desde un lugar poco habitual para un club que, en 2024 y 2025, había comenzado invicto tras ocho jornadas. Todo eso a dos semanas del primer clásico contra Alianza Lima, el líder del certamen junto a Los Chankas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.