El debate se puso sobre la mesa luego de que Alianza Lima haya decidido presentar un reclamo en contra del técnico merengue ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aduciendo porque, entienden en tienda íntima, que el argentino “incitó a la violencia y provocó al público”, según informó el periodista Kevin Pacheco de RPP Noticias.

La eufórica celebración de Fabián Bustos mirando a la tribuna occidente en el empate ante Alianza Lima. (Foto: GEC)

“Cada uno obra como le parece. Yo no soy quién para juzgar lo que hacen los demás. El cariño me lo quiero ganar del hincha de Alianza por los resultados, no por hablar mal de un colega”, declaró Néstor Gorosito, técnico aliancista, en la conferencia de prensa tras el encuentro. ‘Pipo’ quiso, en su momento, calmar las aguas, aunque la directiva blanquiazul no lo vio de esa manera.

El reclamo está ingresado en la Comisión Disciplinaria y ahora le toca a Universitario y Bustos presentar su descargo. Sin embargo, el administrador Jean Ferrari no perdió el tiempo para usar sus redes sociales y adelantar su fundamento para la defensa.

“Basándonos en la notificación de la CD-FPF daremos respuesta enfocados en el informe del delegado del partido, a partir de ahí haremos la denuncia correspondiente y presentaremos las pruebas de quienes incitaron a la violencia”, escribió el directivo adjuntando una foto con el informe del árbitro del partido, Daniel Ureta.

“Observaciones o comentarios sobre el comportamiento del público: De una manera general, todo correcto en lo que respecta a cómo se vive un ambiente deportivo durante el desarrollo de un partido de esta naturaleza. El único incidente que se produjo de manera aislada ocurrió durante la celebración del gol de empate del visitante (Club Universitario), cuando su entrenador y su asistente técnico celebraron gritándolo y mirando a la tribuna, ocurriendo que se apreció caer desde la tribuna de occidente baja una botella de plástico con líquido semi consumido, la cual impactó directamente al gramado, lejos de cualquier integrante del club visitante (por altura de la malla de protección). Situación que inmediatamente fue reportada y controlada por la Policía Nacional sin mayores consecuencias, por lo que se considera un hecho aislado”, se lee en el oficio.

Luego, a su regreso con el plantel desde Ecuador tras disputar el partido ante Independiente del Valle por Copa, señaló que la ‘U’ hicieron un reclamo por la celebración de Kevin Quevedo. “Nosotros hemos hecho un reclamo contra Kevin Quevedo por la celebración que hizo en el clásico, lamentable por parte del chico”.

¿Folklore o violencia?

La polémica está instalada, por lo que buscamos conversar con tres periodistas, uno de ellos estuvo presente en el incidente ocurrido y los otros dos son reporteros de campo, los que están cada fin de semana cerca a los técnicos.

Ricardo Montoya, comentarista de L1 Max, señala que “ese día hubo dos gestos que están en el ojo de la tormenta: el de Kevin Quevedo y el de Fabián Bustos”. “El de Quevedo es el más grave porque, aunque él haya dicho que era por su mamá (celebrar con una especie de U volteada, aunque el jugador indica que fue la letra M). Él es un futbolista y podría ser castigado. El tema de Bustos, cuya respuesta no es tan ofensiva porque él se lleva las manos a la oreja como diciendo que lo sigan insultando desde la tribuna. No es ofensivo, pero sí provoca por la condición de líder que tiene en su equipo”.

Para Analucía Rodríguez, quien desde hace años es reportera de campo en los partidos de Alianza Lima, “no es una incitación a la violencia”. “Lo veo como parte del folklore del fútbol. Hay técnicos que celebran así, me ha tocado ver a varios festejando de esa manera en distintos contextos”, comenta.

Por esa misma línea va Edwar Alva, periodista de GolPerú. “Se está tomando de una manera muy exagerada. Creo que con este tipo de reclamos vamos a llegar a cortar un poco lo que realmente significa la celebración dentro de un partido de fútbol. Lo que hizo Bustos ya hasta se ha normalizado en algún momento y si en realidad retrocedemos un poco, varios ya lo han hecho. El propio Pablo Sabbag, exjugador de Alianza, lo hizo en un clásico”, añade.

“Si seguimos por ese camino, llegando a ser extremistas, reduciendo esos espacios, le vamos a quitar la esencia al fútbol y no vamos a llegar nunca otra vez a tener dos hinchas en un mismo estadio, que es lo que todos queremos”.

Mientras que en Brasil -el país del ‘Joga Bonito’- le han prohibido a los jugadores pararse encima del balón, en Perú parece que ya no se puede celebrar con euforia un gol o un resultado. El fútbol, entonces, se está convirtiendo en todo menos el deporte que genera pasiones inimaginables y es espontáneo.