El administrador de Universitario de Deportes se pronunció tras no poder ver el clásico en Matute desde el palco. (Foto: GEC)
El administrador de Universitario de Deportes se pronunció tras no poder ver el clásico en Matute desde el palco. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El clásico peruano se sigue jugando. Franco Velazco, en conversación con el programa “Hablemos de MAX” de L1MAX, dio mayores detalles de cómo vivió el duelo en el estadio Alejandro Villanueva y acusó de maltrato a la dirigencia de Alianza Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.