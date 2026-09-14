El clásico peruano se sigue jugando. Franco Velazco, en conversación con el programa “Hablemos de MAX” de L1MAX, dio mayores detalles de cómo vivió el duelo en el estadio Alejandro Villanueva y acusó de maltrato a la dirigencia de Alianza Lima.

“Cuando ellos vinieron al Monumental, todos sus requerimientos fueron atendidos. El jefe de seguridad no me dejó subir al campo porque mi presencia iba a generar violencia”, indicó el administrador de la ‘U’.

Asimismo, el directivo denunció que tuvo que ver el duelo desde el camerino y Alfredo Arosemena, administrador de Alianza Lima, no tuvo la amabilidad de llamarlo. “Estuve encerrado 3 horas en el camerino, nunca me llamó Arosemena”.

Velazco, también recalcó que la decisión de quedarse en el camerino fue del personal de seguridad de Alianza Lima.

“Estábamos en una trampa porque se podría poner en riesgo la vida y la seguridad de nuestras personas. El fiscal subió y quedó en una acta que no era posible tener personas en el palco que nos ofrecía Alianza”, mencionó.