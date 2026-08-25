Universitario de Deportes respondió con todo tras la reciente medida cautelar que involucra al club. Franco Velazco, administrador de la institución, utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión judicial y revelar que el cuadro crema ya puso en marcha acciones legales contra los responsables de la resolución y personas vinculadas a Gremco.

Velazco sostuvo que la medida cautelar no puede aplicarse a Universitario debido al régimen especial bajo el cual se encuentra la institución. “Esta medida no se puede aplicar. La U no se encuentra dentro de un marco concursal. La U tiene un marco especial. Ni Indecopi ni el juez prevaricador tienen facultades para hacer una interpretación de la norma”, expresó en Canal N.

El administrador crema también apuntó directamente contra el magistrado Edwin Bautista Dipas, a quien acusó de haber actuado de manera irregular antes de dejar el despacho donde se tramita la causa de Universitario. “Este juez ha utilizado incorrectamente el ordenamiento jurídico para imponer una medida cautelar que no se puede aplicar”, manifestó Velazco.

Hemos tomado conocimiento del cambio del juez prevaricador Edwin Bautista Dipaz del despacho donde se ventila la causa de @Universitario. Como sucede en estos casos de corrupción de funcionarios, antes de irse dejó "todo arreglado" para Gremco y otros más.



Es así que, el día de… — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) August 25, 2026

Según explicó, Universitario presentó una queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Bautista Dipas y una denuncia penal ante la Fiscalía Superior por el presunto delito de prevaricación. La acción también alcanza a la especialista legal Romy Elsa Salas Rojas. Asimismo, se presentó otra denuncia por presunto fraude procesal contra personas vinculadas a Gremco Corp.

Velazco también informó que el club presentó un escrito ante Indecopi para sostener que la medida cautelar resulta inejecutable debido al marco legal que considera aplicable a Universitario bajo la Ley 32113. En ese sentido, aseguró que la institución continuará cumpliendo con los pagos correspondientes al plan de viabilidad aprobado por la Sunat. “Gremco ha gastado su plata por gusto”, añadió el administrador crema.

Por últimimo, Velazco pidió tranquilidad a los hinchas y aseguró que el club no permanecerá pasivo frente a la situación. “Estamos trabajando desde el domingo. Hemos activado todos los medios procesales con una estrategia que mantendremos en reserva. El hincha debe estar tranquilo. El equipo legal de la U está trabajando para revertir esta situación”, señaló.

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