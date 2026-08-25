Franco Velazco anuncia acciones legales contra juez y Gremco por medida cautelar. (Foto: Universitario)
Franco Velazco anuncia acciones legales contra juez y Gremco por medida cautelar. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes respondió con todo tras la reciente medida cautelar que involucra al club. Franco Velazco, administrador de la institución, utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión judicial y revelar que el cuadro crema ya puso en marcha acciones legales contra los responsables de la resolución y personas vinculadas a Gremco.

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