Universitario de Deportes presentó este lunes 22 de diciembre a su flamante entrenador Javier Rabanal, y va armando el plantel para la temporada 2026.

En el 2026, la ‘U’ irá en busca del tetracampeonato de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores; por ello, debe reforzarse con fichajes destacados.

Franco Velazco, consciente de esto último, le pidió paciencia y confianza a la hinchada, pues los fichajes llegarán.

“La idea es reforzar defensa, mediocampo y delantera porque queremos competir al más alto nivel en la Copa Libertadores. Así como presentamos a un DT de enorme nivel, vamos a reforzar el plantel con jugadores muy buenos”, indicó.

“Puedo asegurar al hincha de la U que tendrán sorpresa con la llegada de jugadores muy destacados. La hinchada de la U puede estar tranquila porque esto no se mide en enero de 2026, sino en diciembre de 2026″, aseguró.