Franco Velazco confirma inscripción de Williams Riveros tras desaprobar examen de nacionalización. (Composición GEC)
Redacción EC
, administrador de , confirmó la inscripción de Williams Riveros como extranjero para disputar la Liga 1 esta temporada. El titular crema tomó la decisión en respaldo del defensor paraguayo.

"Ya lo hemos inscrito a Williams, es un poco de parte nuestra ponerle un punto final a todas estas idas y vueltas. No podemos estar dependiendo de un tercero. Hemos preferido inscribirlo aprovechando que cumple la fecha de suspensión y que encuentre listo contra FC Cusco”, expresó en L1 Max.

Como se sabe, la U buscaba que Williams Riveros y Matías Di Benedetto puedan obtener la nacionalidad peruana. No obstante, ‘Tarzán’ no pasó el examen y el club tomó la decisión de inscribirlo como extranjero.

Por su parte, Di Benedetto sí pasó la prueba y no ocupará plaza de extranjero. Ambos futbolistas no fueron utilizados en el partido del domingo ante ADT, que terminó con triunfo crema por 2-0 en el Monumental.

“Hemos armado un plantel muy sólido, muy fuerte. Esto se trata de que pasen los partidos y que el equipo empiece a agarrar un poco más de rodaje para afrontar la Copa Libertadores”, comentó Velazco.

