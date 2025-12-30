Universitario: Franco Velazco confirma que Noche Crema se transmitirá por TV Perú.

Todo va quedando listo para la Noche Crema 2026. Luego de que el Ministerio del Interior otorgara las garantías a Universitario de Deportes para el sábado 24 de enero, donde enfrentará a la U. de Chile, ahora se confirmó el canal por el que se transmitirá la presentación del nuevo plantel merengue.

Franco Velazco, administrador de Universitario, reveló que la Noche Crema se podrá ver por la señal de TV Perú. "Para Universitario es un honor y enorme satisfacción poder llevar nuestra Noche Crema a nivel nacional a todas las regiones de nuestro país", sostuvo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El titular crema resaltó la intención del club por llevar este evento en señal abierta para todos los hinchas del país, de manera que nadie pueda perderse la presentación del equipo.

“Universitario se convertiría en el primer club en transmitir en vivo y en directo a nivel nacional la Noche Crema 2026, con el propósito de fomentar el deporte en niños y adolescentes de nuestros país que no tienen la oportunidad de estar en el estadio”, afirmó.

De esa manera, Universitario se alista para lo que será una nueva temporada. Los cremas van sumando refuerzos, pero también se despiden de otros elementos importantes, como Rodrigo Ureña, quien dejó Ate para llegar a Millonarios de Colombia.

La noche Crema 2026 seriá transmitido por TV perú

De:#TVPerúNoticias pic.twitter.com/GqP7swX8CX — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) December 30, 2025