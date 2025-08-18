No se quedarán con los brazos cruzados. Luego del polémico gol anulado a Alex Valera en el partido contra Sport Huancayo, tras posición adelantada de José Carabalí, Universitario tomará acción para hacer valer su protesta. Franco Velazco, administrador del club, anunció que tomarán medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
El titular de la U confirmó que presentará una queja a la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) luego de lo ocurrido el último fin de semana. “Vamos a solicitar los audios del VAR y sobre ello, para cumplir con todo el proceso de recopilación de información, presentaremos una carta de queja”, aseguró.
Velazco ya había anticipado su fastidio por la decisión del árbitro principal Pablo López. Tras su regreso a Lima junto al plantel crema, el administrador dejó entrever que la U va en contra de algunos intereses comerciales.
“Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay temas comerciales y que de repente la ‘U’, en estos dos últimos años, ha ido en contra de esos intereses, a alguien le ha debido perjudicar en la parte económica”, sostuvo.
Por su parte, la CONAR todavía no ha publicado los audios de la jugada puntual. Sin embargo, Víctor Hugo Carrillo, titular de dicha entidad, aseguró que la decisión del árbitro fue la correcta. “Recibí el informe del quality manager y está adelantado la punta del pie de Carabalí“, comentó.
