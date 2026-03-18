Resumen

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Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes (Foto: Universitario)
Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

La directiva de Universitario de Deportes recolecta evidencias y medios probatorios para demostrar que no se registró ningún acto racista contra jugadores de UTC, en el último encuentro que ambos elencos disputaron el pasado 14 de marzo en el estadio Monumental de Ate, por la fecha 7 de la Liga 1.