La directiva de Universitario de Deportes recolecta evidencias y medios probatorios para demostrar que no se registró ningún acto racista contra jugadores de UTC, en el último encuentro que ambos elencos disputaron el pasado 14 de marzo en el estadio Monumental de Ate, por la fecha 7 de la Liga 1.

Así lo informó este miércoles Franco Velazco, administrador del cuadro crema, durante una entrevista con Liga 1 Max.

“Siempre lamento que en un estado de derecho donde la Liga, amparada en un reglamento que también se sujeta a reglas del procedimiento administrativo, del derecho, ya tengamos mucha gente adelantando juicios de opinión cuando el proceso no ha iniciado. Sin perjuicio de ello, nosotros estamos recolectando las evidencias y los medios probatorios que nos permitan acreditar nuestra postura, que es que no se produjeron actos de racismo y que, por el contrario, hubo algunos agentes dentro de la cancha que motivaron que esta situación termine básicamente en la activación por parte de Michael Espinoza (árbitro) del protocolo antirracismo”, dijo el directivo.

Añadió que Universitario de Deportes, vigente tricampeón peruano, ejerce una lucha contra el racismo, la violencia contra la mujer y la violencia en los estadios. Detalló que el club realiza campañas de forma periódica para sus partidos de local y coordina con las autoridades para evitar dichas situaciones.

“Mucha gente habla de que hay desidia de parte de Universitario con estos temas y no es así. Nosotros reprobamos y nos parece deleznable que en nuestro país y en otras partes del mundo, el racismo, la violencia contra la mujer y la violencia en los estadios sean temas que no se puedan manejar todavía”, acotó.

Franco Velazco adelantó que Universitario, en caso la Comisión Disciplinaria no proceda en este caso con transparencia, iniciará un procedimiento administrativo y tomará acciones legales.

“Porque aquí estamos cruzando una línea. Una cosa es generar perjuicio económico a la institución en la parte económica, de algunos clubes de querer provocar de que juguemos sin público, y otra cosa es dañar la imagen de Universitario de Deportes a nivel internacional”, advirtió.

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