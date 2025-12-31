Franco Velazco, administrador de Universitario, se refirió a sus polémicas declaraciones contra algunos hinchas cremas que -a su entender- critican y exponen al club. El titular merengue pidió no sacar de contexto sus palabras.

"Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes por unos ‘likes’. Esos que quieren llamar la atención con la zozobra y el cuento de la crisis”, expresó en su cuenta de X.

Velazco también defendió a los refuerzos que llegaron para este 2026. “No hemos empezado siquiera la pretemporada, menos el torneo y nuestra institución, plantel, comando técnico y directivos ya están prejuzgados sin haber pisado una cancha fútbol”, apuntó.

El administrador de la U también destacó que el principal activo del club son sus hinchas. “Los de verdad, los que exigen o apoyan con la razón y análisis desde la tribuna, sea con un silbido, apretada o aplauso, porque nada se puede esconder en una cancha de fútbol”, dijo.

Por último, expuso lo que busca con su gestión en Universitario y alcanzar el punto de equilibrio financiero para que el club sea sostenible en el tiempo.

“En cinco meses, incrementar ingresos fijos en 9.3% (sin contar derechos TV y contratos main sponsor). Duplicar el valor de la camiseta/marca y la posibilidad de llegar a todo el Perú con la Noche Crema, a través de Canal 7, fidelizando más y nuevos hinchas. Y, finalmente, haber cumplido con todas las obligaciones de pago 2025 del PV por USD 550K (primer año cumplido)”, explicó.