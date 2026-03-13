En Universitario de Deportes, el fútbol siempre se juega en varios tableros a la vez. El del vestuario, donde los jugadores construyen los lazos de la “familia crema”, es ese territorio invisible donde las palabras pesan tanto como los resultados. Después de seis fechas del Torneo Apertura 2026, la ‘U’ ocupa el cuarto lugar con 11 puntos. No es una crisis, pero tampoco es la calma que suele acompañar a un equipo campeón.

Por eso, el último miércoles 11 de marzo, el administrador del club, Franco Velazco, apareció en Campomar para una reunión que, más que táctica, era profundamente humana.

Velazco se sentó a solas con el técnico Javier Rabanal. En la conversación no estuvo presente el director deportivo Álvaro Barco. El motivo era claro: intentar entender qué estaba pasando puertas adentro entre el comando técnico y el plantel. Según reveló una fuente confiable del club a El Comercio, el administrador buscaba “ver cuánto puede ayudar a conciliar al plantel con el comando técnico”.

En Universitario, la palabra conciliar no suele aparecer cuando el equipo gana. Pero sí cuando las sensaciones empiezan a pesar más que la tabla.

La preocupación de Velazco tenía un origen concreto. En las primeras fechas del campeonato, cuando los resultados no acompañaron del todo —empates 1-1 ante Cusco FC y 2-2 frente a Sporting Cristal—, Rabanal hizo públicas algunas autocríticas que el administrador interpretó como el punto de partida de una desconexión interna. No se trataba solo del contenido de las declaraciones, sino del efecto que podían tener dentro del vestuario.

Porque el fútbol, como cualquier grupo humano, también vive de códigos. En la reunión, el técnico español reconoció que existe un “tema humano” por resolver con el plantel. No es un conflicto abierto, ni una ruptura declarada, pero sí una distancia perceptible. Hoy no se ven esas imágenes públicas de cercanía entre técnico y jugadores que el hincha asocia con los momentos de armonía.

El contraste, inevitable, aparece cuando se mira hacia atrás. Jorge Fossati, el arquitecto del sistema 3-5-2 en la ‘U’, cultivaba un vínculo casi paternal con el plantel. Fabián Bustos, su sucesor en la historia reciente del club, tenía fama de gran gestor de vestuarios. En ese contexto, la figura de Rabanal —más analítica, más distante— se siente distinta.

La conversación entre Velazco y el entrenador dejó algunas decisiones concretas. Una de ellas es que Rabanal iniciará reuniones personales con los capitanes del equipo: Andy Polo, Edison Flores, Aldo Corzo y Horacio Calcaterra. La idea es reconstruir puentes desde el diálogo directo. Curiosamente, el primer encuentro será con Calcaterra, quien apenas ha sumado 44 minutos en lo que va del año debido a una lesión. Aun así, su voz dentro del grupo sigue teniendo peso.

Reunión urgente

Pero el movimiento más significativo ocurrirá hoy viernes 13 de marzo. El propio Franco Velazco se reunirá con el plantel en Campomar. El objetivo es escuchar. Saber qué piensan los jugadores sobre el momento deportivo del equipo y, sobre todo, intentar reconstruir la relación con el comando técnico. En el fútbol moderno, donde las temporadas se deciden en detalles, la convivencia interna puede ser tan determinante como la táctica. En la ‘U’ todo debe sentirse como en familia para potenciarse en el campo.

Y justamente la táctica fue otro de los puntos centrales de la reunión entre Velazco y Rabanal.

Desde fuera, las críticas han apuntado al sistema 3-5-2 que hoy utiliza Universitario. Algunos analistas consideran que el equipo se ha vuelto “predecible” y menos vertical que en temporadas anteriores. El recuerdo inevitable es el del propio Fossati, quien convirtió ese esquema en una seña de identidad del equipo.

Pero el 3-5-2 de Rabanal no es exactamente el mismo. El técnico español ya había advertido desde su llegada que quería probar otras variantes. Una de ellas es el 3-4-3, un sistema que le permitiría mayor presencia ofensiva por las bandas. Sin embargo, la realidad del calendario impone prudencia.

Universitario debutará en la Copa Libertadores en menos de un mes, y cambiar radicalmente el sistema en este momento podría generar más problemas que soluciones. En ese punto, Velazco y Rabanal coincidieron: cualquier modificación deberá ser progresiva y, sobre todo, conversada con el plantel.

Reyna en el tablero

La llegada de Bryan Reyna añade un nuevo capítulo a esa discusión táctica. El extremo peruano está muy cerca de convertirse en refuerzo crema y su perfil abre preguntas inmediatas. Reyna es un jugador de banda natural, acostumbrado al desborde y al uno contra uno. En un esquema 3-5-2, su encaje no es automático.

La misión de Rabanal será encontrarle un lugar en el equipo sin alterar demasiado la estructura actual. Podría adaptarse como segundo delantero o como interior ofensivo, aunque también podría convertirse en una de las piezas que empujen la evolución hacia un sistema más abierto, como el 3-4-3.

Por ahora, lo urgente en Universitario no es cambiar el dibujo táctico, sino recuperar la armonía.

El equipo suma 11 puntos en seis fechas, está cuarto en la tabla y todavía tiene margen para corregir el rumbo. Pero en un club donde el pasado reciente incluye un tricampeonato, las expectativas siempre corren más rápido que los resultados.

En Campomar lo saben. Por eso esta semana no se trata solo de entrenamientos y esquemas. También es tiempo de conversaciones. Porque en Universitario, como en cualquier gran equipo, los títulos empiezan a construirse mucho antes de que ruede la pelota. Y a veces comienzan con algo tan simple —y tan difícil— como volver a escucharse.

