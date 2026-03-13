Por Jasson Curi Chang

Cuando Javier Rabanal se sentó a conversar con El Comercio a inicios de año -véase el capítulo del Jugamos Como Nunca #SinFiltros- dejó, entre muchas frases, esta linea: “Bueno, tampoco hablamos tanto”. La respuesta era a una réplica/pregunta por una foto que buscaba graficar la relación inicial que él estaba iniciando con referentes de Universitario como Edison Flores. Hoy esa frase, sin buscar la polémica, tiene un contexto más claro. La relación técnico-plantel camina más cerca de espinas que de pétalos.

