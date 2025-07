Franco Velazco: “Lideré el equipo que elaboró el plan de viabilidad, sería un error volver a foja cero este proceso tan exitoso” | ENTREVISTA

Fue la cabeza del equipo que sacó a la luz el plan de viabilidad, lleva cuatro años de batallas legales en nombre de la ‘U’ y en los últimos días vive la maratónica carrera del concurso que SUNAT publicó para conocer al nuevo hombre fuerte del club. Representa a la continuidad del proyecto, y le responde a El Comercio todas las dudas que el hincha merengue tiene antes de la designación.

-¿Cómo defines tu vínculo con la camiseta de Universitario?

Yo tengo un vínculo muy sentimental, muy cercano con la U, de toda la vida. Soy hincha de la U desde que tengo uso de razón, y mi familia completa es hincha de la U. Tuve la la suerte, también, de poder hacer divisiones menores en la U, en la categoría 73. No consolidé el fútbol como profesión, pero me ha dado la enorme satisfacción de poder defender a la U como abogado en momentos muy difíciles, donde se encontraba capturada por un proceso concursal pernicioso, nefasto, sometido a juntas de acreedores. Y con Jean (Ferrari) empujamos un movimiento que nos ayudó a llamar a la conciencia a un grupo de congresistas. Se publicó la Ley 31279, un 16 de julio del 2021, que logró darle a la U una estabilidad provisional temporal y, que posteriormente, quedó consolidada con la acción de la Ley 32113 un 26 de agosto del 2024. Así que haber formado también parte de la administración provisional en el equipo liderado por Jean ha sido una enorme satisfacción en lo personal, principalmente, y en lo profesional.

-¿Cuál ha sido tu papel en la gestión de Jean Ferrari en estos últimos cuatro años?

Es importante nuestra participación en la U que ha sido, primero, recuperar una estabilidad jurídica, legal, en diferentes procesos que se encontraban ya prácticamente abandonados, siendo uno de ellos el más importante la discusión del laudo arbitral que Gremco obtuvo a su favor en el año año 2007. Ese proceso que se había iniciado en el 2013 por gestiones anteriores, principalmente, de socios y entiendo también por SUNAT, se encontraban abandonados, incluso con escritos de desistimiento por parte de Carlos Moreno, que fue un administrador designado por Gremco. Yo creo que eso ha sido un punto muy importante de equilibrio, porque hoy 4 años después estamos a punto de conocer una sentencia, recién en primera instancia, luego de haber pasado por muchos problemas judiciales para recuperar ese proceso. En el cual, repito, Carlos Moreno ya se había desistido, perjudicando obviamente los intereses de la U. Estamos muy cerca de obtener una sentencia que nos permita seguir caminando en este objetivo que es sincerar esta deuda gigante, enorme, que casi lleva a la desaparición y la liquidación de la U con Gremco Corp. Entonces, estamos a la espera de una sentencia que resuelva esta controversia que tenemos contra Gremco respecto del laudo arbitral. Eso por un lado, si nos remontamos un poco más al presente yo he estado a cargo de liderar el equipo que elaboró el plan de viabilidad. Tenía un equipo conformado por expertos en materia financiera, expertos en reestructuración financiera, externos. Además de mi equipo in house, toda la gerencia de administración y finanzas estuvo bajo mi cargo para poder elaborar y aprobar internamente el Plan de Viabilidad, que hoy por hoy le va a dar a la U una tranquilidad y estabilidad financiera y jurídica en los próximos 30 años. Digamos, haciendo un ejercicio regular en el caso de que se paguen las cuotas, las 360 cuotas de manera ordenada y prolija. Eso no significa que la U siga creciendo en estos años y que, probablemente, acortemos este plazo, dependiendo de que hayan ingresos extraordinarios que nos permitan seguir acortando la brecha de deuda concursal.

-¿Participas de forma activa en otras áreas del club?

Otro variable importante que se ha trabajado en la gestión es, básicamente, haber acompañado a toda la estructura corporativa del club. Porque a veces se me encasilla como el abogado de la U, pero no solamente mi participación ha sido como el abogado de la U, sino básicamente acompañando la gestión directamente, la gestión de ella con injerencia e influencia en todas las áreas realmente. Desde el área de la gerencia financiera, justamente, hablamos del plan de viabilidad, la gerencia legal, incluso también en la gerencia de marketing. Estando, básicamente, presente participando de la negociación de los sponsors, que ha sido importante también poder atraer estos sponsors. Generando una credibilidad importante a través de la gestión, a través de Jean y todo el equipo de trabajo. También hemos asumido retos desde el punto de vista de los derechos de televisión. Ha sido importante también en su momento, pasamos momentos complicados cuando al inicio del 2023 hubo una corriente de oposición de ciertos clubes de fútbol, que adoptaron la postura de no jugar los partidos del campeonato y se conocieron incluso por información pública de algunos Walkover que se generaron al inicio del campeonato. Tuvimos una participación importante también acompañando en la gestión de conflictos, no solamente con el Consorcio, mejor dicho, sino también con la con la propia Federación Peruana de Fútbol. Eso terminó para la U de manera favorable, en el sentido de que la U no se vio afectada deportivamente. No nos vimos involucrados en pérdidas de puntos, que hubiese significado al término de ese 2023 no haber logrado los objetivos deportivos del campeonato, de nuestra estrella 27 luego de 9 años de sequía deportiva.

-¿Qué tan preparado te sientes para seguir el proyecto?

Yo soy un abogado titulado. Me titulé hace casi 25 años. Tengo 25 años de experiencia profesional, tanto en el sector público como en el sector privado. Liderando grupos de trabajo de 300, 400 personas. Y en los últimos 10 años, también, con una importante experiencia en el sector concursal, asesorando a diferentes personas naturales y jurídicas en las diferentes etapas del proceso concursal. Es allí donde me contratan para asesorar a Universitario de Deportes, que en ese entonces, año 2019, se encontraba todavía en el proceso concursal. Ahí empezamos la carrera que hoy se viene cristalizada con nuestra presencia en la administración en estos últimos 4 años y hoy postulando al cargo de administrador provisional del club.

-¿Qué otros estudios tienes?

No solamente soy abogado de profesión. A nivel de formación académica estoy terminando de elaborar, ya estoy en la etapa final de la evaluación de una tesis en la Maestría de Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). He seguido también un posgrado del cual soy titulado en la Universidad de Castilla - La Mancha en España en todo lo que se refiere a Gestión Pública. Y bueno, diferentes cursos y diplomados en Derecho Tributario, en Protección al Consumidor, en Derecho Laboral, Derecho Corporativo, que me han permitido al día de hoy tener herramientas duras para poder desarrollar mis actividades profesionales con éxito.

-¿Qué debe entender el hincha con que tú representes la continuidad de la gestión anterior?

Nosotros queremos continuar una importante, satisfactoria y exitosa gestión realizada por Jean en estos últimos 4 años. Sería un error volver a foja cero, empezar de cero y frustrar este proceso, repito, tan exitoso, demostradamente exitoso; además, en estos últimos 4 años que no solamente tienen que ver con una estabilidad financiera, institucional del club, sino también que este proceso ha redundado positivamente en los éxitos deportivos tan esquivos en los últimos años. Hemos obtenido la estrella 27, luego de 9 años, y coronado un bicampeonato en nuestro centenario en el 2024. Lo que nosotros estamos proponiendo es seguir construyendo sobre lo que ya se encuentra edificado en la U. Yo creo que la U tiene un techo muy alto todavía por crecer y por desarrollar. Pero para poder llegar a estos objetivos es importante continuar con la gestión. Una gestión donde se ha cuidado mucho la economía del club. No se han hecho inversiones arriesgadas e irresponsables. Hemos conservado siempre el presupuesto. Voy a referirme a la parte que al hincha le interesa, que es la parte deportiva. Hemos conservado y cuidado con mucho celo el presupuesto económico institucional. Se han logrado los objetivos deportivos, con lo cual hemos demostrado que no hay que ser desenfrenado en las inversiones, sino por el contrario, hay que ser muy estratégicos, muy inteligentes.

-¿Todo el equipo de trabajo actual se mantendrá o hay algún cambio en alguna gerencia?

Para esto me acompaña y me va a seguir acompañando el actual equipo de gerentes del club. En el caso de la licenciada Nancy Corzo, que es la actual gerente de administración y finanzas. El doctor Adrian Gilabert, que también es abogado de profesión en la gerencia legal conjuntamente con el doctor Giancarlo Mandriotti, actuales responsables del área legal del club. En el caso de Daniel Amador, que es el actual gerente de marketing y comercial, y además ha sido uno de los responsables de haber generado ingresos tan importantes, fundamentalmente, en la parte de sponsoría y taquilla. En la gerencia deportiva lidera Álvaro Barco, quien se mantiene en nuestro equipo de trabajo como director deportivo, y está acompañado por Antonio García Pye. Álvaro nos va a acompañar también en este proceso de selección instalado por SUNAT. Creo yo que contamos con un equipo importante no solamente en la parte profesional, que eso ya está demostrado, sino también en la parte personal. Es importante mencionar que estamos escuchando a muchos candidatos, estamos conociendo muchos nombres. Desafortunadamente a través de medios de comunicación, de redes sociales, pero nadie lo dice o nadie asume la responsabilidad de manera personal, directo y frontal como lo estamos haciendo nosotros. Sería muy bueno preguntarle a los candidatos cuáles van a cuál va a ser su equipo de trabajo, con quiénes se van a presentar en la parte de de administración y finanzas que garantice esta responsabilidad financiera que actualmente tiene el club. Que nos digan quién va a ejercer los cargos de gerencia o dirección deportiva que garantice, también, la continuidad de este proceso deportivo que nos ha traído tantos éxitos en los últimos 4 años. Y termino con la parte más importante que es lo que el hincha de la U venía reclamando y persiguiendo hace muchos años, que era clasificar a Octavos de Final en Copa Libertadores. Es decir, no solamente haber sacado una enorme ventaja deportiva en el plano nacional, sino también haber dado un salto importante a nivel internacional, lo que nosotros queremos seguir manteniendo y sosteniendo en los próximos 3 años, Dios mediante en nuestra gestión.

-¿Cómo buscar tu propio legado al frente de la ‘U’? ¿Cuál es tu principal objetivo si llegas a ser la cabeza del club?

Nos hemos propuesto dejar al club con una importante y permanente estabilidad financiera y jurídica que redunde inexorablemente en la parte deportiva. Hay que recordar que tenemos una enorme responsabilidad actualmente en el club que se llama Plan de Viabilidad, que nos da una tranquilidad de poder seguir trabajando en todos los aspectos relacionados al club. En los próximos 30 años, donde el plan de viabilidad contiene un cronograma de pagos y de obligatorio cumplimiento, es importante para cualquier administrador mantenerlo y sostenerlo en estos próximos 3 años. No basta con decir voy a sostener financieramente a la institución, sostenerla económicamente, hacer crecer sus ingresos, si es que esto no redunda en lo más importante. Somos un club de fútbol y como tal necesitamos logros deportivos, necesitamos torneos, necesitamos copas, necesitamos competencia internacional y a eso estamos apuntando. Continuar un proceso que le permita al hincha de la U poder, seguramente, en los próximos años gozar de su club compitiendo no en octavos de final, sino en cuartos, en semifinales de torneos internacionales. No solamente tiene que ser Copa Libertadores, estamos hablando también de Copa Sudamericana, y por qué no, mañana más tarde también en ese mismo camino sumar los criterios de puntuación que hoy día tiene FIFA para apuntar posiblemente a una participación, no en el breve plazo, sino de repente a un mediano plazo a una clasificación a un Mundial de Clubes.

-¿En qué aspecto se puede mejorar una administración con tantos éxitos como la que tuvo Ferrari?

Es importante para nosotros ya no compararnos con las gestiones del año 2019 y el año 2020, donde el club se encontraba en un proceso concursal venido a menos. Digamos, con una situación económica paupérrima, carente de credibilidad, carente de importantes sponsorías. Te voy a dar algunos datos objetivos con el cual hoy nuestra propuesta se compara de manera agresiva para poder seguir creciendo los ingresos de la institución. Actualmente las ventas de entradas, por ejemplo, en lo que es taquilla, comparado con el 2019 ha tenido un crecimiento de 384% al 2024. Nuestra propuesta es seguir aumentando la participación en la presencia de nuestros hinchas en el estadio. Aumentarle la recaudación y no compararnos con el 2019, sino compararnos y hacer crecer estos 384%, que hoy se convierten en nuestro punto de inicio. Tenemos una propuesta ambiciosa de hacer crecer la publicidad, la cual comparada con el 2019 tiene a la fecha un crecimiento del 218%. Ese porcentaje es nuestro punto de inicio para seguir trabajando en modelos de negocio que nos permitan aumentar y hacer crecer los ingresos en publicidad. Un dato importantísimo que yo creo que va a llamar mucho la atención es que los logros deportivos (bicampeonato, octavos de final de Copa Libertadores) han significado, comparado con el 2019, al 2024 14.252% (catorce mil doscientos cincuenta y dos por ciento) de crecimiento. Ese crecimiento, ese porcentaje es importante, gigante, enorme, y se convierte hoy también en nuestro punto de inicio para seguir creciendo. El concepto de premios deportivos son fundamentalmente por participación en Copa Libertadores o Copa Sudamericana, y esto significa potenciar nuestro plantel deportivo para que cuente con las herramientas necesarias y pueda seguir a avanzando fase a fase, hoy en octavos de final. Por qué no este año, pese a que tenemos un duro rival en agosto, poder dar un salto a cuartos de final. Hay otros conceptos importantes, básicamente uno creado por nosotros, que es un modelo de negocio que le llamamos Socio Adherente, que ha tenido un crecimiento que si bien es cierto no existía en el 2019, porque solamente se conocía el socio crema, el socio regular si cabe el término, igual hemos generado ingresos y han representado un 2.259% de crecimiento económico. Entonces, para nosotros va a ser muy importante poderle agregar un crecimiento económico en general al club en los próximos 3 años de un 20%, que se grafica o se materializa en números. (En mi gestión) Aumentar un 20% a los 126 millones de soles que el club viene generando año o año. Ese crecimiento del 20% va a significar tener la tranquilidad para poder, nuevamente, mirar siempre a la parte interna, corporativa, financiera, es decir, cumplir con todas nuestras obligaciones contenidas hoy en plan de viabilidad, para que todo eso, no me voy a alcanzar de decirlo, redunde en la parte deportiva.

-Si te eligen, tu gestión respetará los plazos de pago del Plan de Viabilidad, o está en planes adelantar los cuotas?

No, en principio nosotros a vamos a seguir manteniendo esta política conservadora en manejo de los recursos del club. El Plan de Viabilidad ya tiene un cronograma de pagos establecido y aprobado para los próximos eh 30 años. En la medida de que nosotros no tengamos garantizados ingresos que nos permita tener, digamos, alguna posibilidad de hacer prepagos y poder adelantar este periodo de 30 años, nosotros vamos a seguir cumpliendo escrupulosamente el cronograma de pagos del plan de viabilidad. La U hoy no tiene apuro. Salir desesperado a buscar dinero o hacerse de préstamos, quién sabe con tasas de interés abusivas como las que encontramos nosotros en los tiempos de las factorizaciones. Las facturas que encontramos nosotros adelantadas eran 14. Un año y dos meses. La U se encontraba empeñada con facturas por préstamos del 25% de interés. Entonces, hoy a la U no le conviene en absoluto optar por este tipo de medidas arrebatadas económicamente sino cumplir de forma puntual y diligente con lo que ya tiene aprobado en este cronograma de pagos estipulado en el plan de viabilidad.

-Sobre los proyectos de infraestructura (miniestadio, arreglos del Monumental para una posible final de Copa Libertasores), ¿corren algún riesgo con este proceso de selección de nuevo administrador o cuándo se presentarán nuevos avances?

Bueno, desafortunadamente, este interface que estamos pasando en la institución genera pues cierto grado de incertidumbre. Porque nosotros, si bien es cierto el día de hoy seguimos trabajando y nada se ha detenido en la institución, elegir un modelo que no sea el que nosotros estamos desarrollando actualmente, vale decir continuar con este modelo de gestión, pondría en riesgo lo que mencionas. Hay un importante proyecto de infraestructura que miniestadio que se viene construyendo en el Campomar, en Vidú, que podría verse de alguna manera afectado si es que algún sucesor no cuenta con las herramientas y las competencias profesionales y financieras para poder sacarlo adelante. Sería una lástima truncar ese sueño que tienen las divisiones menores, el equipo de la Liga 3, el fútbol femenino, de contar con una infraestructura propia para poder desarrollar ahí sus actividades deportivas, y repito, generar expectativa en el inversionista que es hoy nuestro sponsor. No el inversionista que presta plata con 25% de interés, sino el inversionista sponsor que va a encontrar, seguramente, una cuna importante para poder colocar allí su publicidad o el ‘naming’ en el estadio; para poder invertir básicamente en lo que nosotros queremos desarrollar y estamos apuntando agresivamente, que es fortaleciendo nuestras divisiones menores.

-Es público el apoyo del plantel a través del capitán Aldo Corzo. ¿Pasa lo mismo con Fossati? ¿Qué has podido conversar con él sobre tu postulación?

Sí, estamos estamos permanentemente en comunicación. La última vez que hemos conversado al respecto ha sido con motivo del partido que hemos jugado en el Estadio Monumental. Y sí, felizmente y en verdad que yo les quiero agradecer a todos ellos porque no solamente es un apoyo del plantel deportivo, de los futbolistas sino también del comando técnico, auxiliares, cuerpo médico que están apoyando nuestra gestión, y nuestra participación en este proceso de selección haciendo fuerzas para que podamos lograr el objetivo de continuar el proceso con nuestra designación al cargo de administrador provisional.

-¿Qué mensaje le darías al hincha sobre tu posible gestión, sobre lo que quieres hacer con la U?

Yo, más que decirles, es garantizarle al hincha de la U va a seguir esta línea de crecimiento institucional. Yo creo que nosotros tenemos que seguir construyendo sobre lo que ya se encuentra construido, y seguir fortaleciendo y llenando esa expectativa que ha tenido el hincha de la U con nosotros, con su club en los últimos 4 años. Queremos darle al hincha ilusión, pero una ilusión no basada en falsas promesas, en promesas que no se van a cumplir o que podrían generarle un riesgo a la institución, sino en promesas sobre hechos objetivos y concretos. Hechos concretos que el hincha de la U ha podido palpar cuando llega al Estadio Monumental. Eso es lo que nosotros y lo que mi gestión le va a garantizar al hincha. Sostener este proceso, la continuidad y el crecimiento importante de la U en los últimos cuatro años.

