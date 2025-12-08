Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, confirmó la salida de Jairo Vélez, quien no seguirá la próxima temporada en el cuadro merengue, y también garantizó la continuidad de Rodrigo Ureña en el equipo.

“Lo de Vélez es un tema cerrado, ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y que pueda haber seguramente algún cambio, hoy no tenemos ya mayor intención de continuar con el vínculo”, expresó el directivo.

De igual manera, Velazco aseguró que su salida se dio en buenos términos. “Este es un tema profesional. Jairo es un gran jugador para nosotros, importante, valioso. Él ha tomado esa decisión priorizando los intereses profesionales, familiares, personales, y nosotros no tenemos nada que reprocharle”.

🎙️Franco Velazco: "Rodrigo Ureña está garantizado. Lo de Vélez es un tema cerrado para la U, no continúa. Queremos repatriar canteranos (Romero). Las cosas van bien con el profe (Fossati). No miramos lo que hacen los equipos del frente".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/2UKR5ANDzF — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) December 9, 2025

Por otro lado, el administrador temporal de la U aclaró la situación de Rodrigo Ureña. “Nos ha manifestado la intención de continuar en el plantel. Es un profesional a carta cabal y sabemos que cumplirá con su contrato. Las conversaciones que podamos tener con cualquier jugador son de carácter interno, pero él seguirá”, sostuvo.

Asimismo, Velazco se refirió a la continuidad de Jorge Fossati, con quien vienen sosteniendo negociaciones para mejorar el contrato. “Estamos llegando al tramo final de negociación, pero creo que este miércoles podemos tener una posición final de cara a ello. Acá es un tema netamente de negociación, todos vamos a velar por nuestros intereses”, apuntó.