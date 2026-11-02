La pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos sigue generando repercusiones en el fútbol peruano. Esta vez, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, fue consultado sobre el enfrentamiento que protagonizaron el entrenador de Alianza Lima y el delantero de Sporting Cristal durante y después del partido que terminó con victoria celeste por 3-2 en el estadio Alberto Gallardo. El directivo crema dejó clara la postura de su institución: no intervendrá en la controversia y dejará cualquier posible sanción en manos de las autoridades deportivas.

“ Los temas de violencia a nadie le hacen bien, ni a la sociedad, ni al deporte, ni al fútbol. Así que en realidad nos mantenemos al margen de cualquier polémica o discusión. Eso le corresponde a las autoridades deportivas, a la comisión, ver si corresponde proceder o no”, manifestó Velazco tras la victoria de Universitario por 3-1 ante Atlético Grau en Trujillo. De esta manera, descartó que la ‘U’ presente algún reclamo formal por lo sucedido entre los argentinos.

Franco Velazco: "Hablan para justificar lo q no pueden hacer en campo, toca jugar 3 partidos en una semana. La violencia no hace bien a la sociedad, nos mantenemos al márgen, eso le corresponde a la comisión. No hay nada definido (C. Gruezo) son especulaciones" 🎥 @raulchavezpa https://t.co/cdHiRgNCru — Raúl Chávez (@raulchavezpa) November 2, 2026

El enfrentamiento entre Guede y Barcos se produjo en el compromiso del último jueves. Ambos intercambiaron palabras durante el encuentro y la tensión continuó después del pitazo final, cuando el entrenador blanquiazul se acercó al atacante celeste en la zona que conduce a los vestuarios. La intervención de jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos evitó que el incidente pasara a mayores. El caso podría ser evaluado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

Por otro lado, Velazco también se refirió al presente de Universitario y a la seguidilla de partidos que afrontará el equipo de Fabián Bustos. Tras vencer a Atlético Grau, los cremas se preparan para recibir a Sport Boys y posteriormente a CD Moquegua, en una semana con compromisos consecutivos en el Monumental.

“Estamos mentalizados y concentrados en lo nuestro. Nos toca ahora jugar los tres partidos seguidos en menos de una semana. Así está diseñado el campeonato y es lo que nos toca” , señaló.

Finalmente, el administrador crema fue consultado sobre la planificación deportiva y las futuras contrataciones de Universitario. En particular, respondió a las especulaciones sobre la presencia de un futbolista en el Monumental.

“No hay nada definido todavía, son especulaciones de la prensa. Su presencia en el Monumental obedece a una invitación, hay jugadores que han compartido con él en otros equipos y se le invitó”, explicó. Además, adelantó que las incorporaciones se vienen trabajando junto al comando técnico y la Secretaría Técnica, y que esperan comunicar novedades a los hinchas al finalizar el campeonato.

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