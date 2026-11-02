Franco Velazco, admin. de Universitario de Deportes. (Foto: X / @JaxLatinMedia)
Franco Velazco, admin. de Universitario de Deportes. (Foto: X / @JaxLatinMedia)
Por Redacción EC

La pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos sigue generando repercusiones en el fútbol peruano. Esta vez, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, fue consultado sobre el enfrentamiento que protagonizaron el entrenador de Alianza Lima y el delantero de Sporting Cristal durante y después del partido que terminó con victoria celeste por 3-2 en el estadio Alberto Gallardo. El directivo crema dejó clara la postura de su institución: no intervendrá en la controversia y dejará cualquier posible sanción en manos de las autoridades deportivas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?