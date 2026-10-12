Franco Velazco, administrador de Universitario, respondió a las declaraciones de Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, quien había expresado su solidaridad con Melgar tras los cuestionamientos de Miguel Rondelli por el arbitraje. El directivo crema aseguró que la verdadera respuesta llegará cuando termine la temporada y se conozcan los resultados.

“La solidaridad la vamos a ver a fin de año, porque esto, como dijimos nosotros, si bien es cierto la U no ha tenido la regularidad que nosotros buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados”, sostuvo Velazco en diálogo con los medios de comunicación.

El administrador de Universitario fue más allá y señaló que los objetivos alcanzados por cada institución serán los que finalmente marquen las diferencias. “Acá es clarísimo quién sale campeón, quién clasifica a Copa Libertadores y a fin de año vamos a ver los resultados. Y ahí vamos a ser solidarios con aquellos que dicen que son solidarios entre primos hermanos y amigos de clubes”, concluyó.

“Universitario NO tiene la culpa de que haya hecho malos cambios -Rondelli-. ‘CHORRO’ es aquel DT que no tiene la capacidad de poder sostener un partido. Esa solidaridad -AL y Melgar- es porque hay dueños familiares que tienen ambos clubes para quedárselo toda la vida” 📺 Declaraciones completas de Franco Velazco, Admin. Universitario, en nuestro canal de YouTube: https://t.co/FMCSblCfv9 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 12, 2026

Velazco también utilizó la palabra “chorro” para referirse a quienes, según su postura, mantienen el control de los clubes pese a las deudas. “Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza, y hay que crear otro término: chorro, pero ya chorro legal”, apuntó.

En esa misma línea, el directivo crema explicó a qué se refería con esa expresión y apuntó contra quienes, según sostuvo, buscarían mantener el control de los clubes sin devolverlos a sus socios. “Chorro legal es aquel que seguramente tiene un club con acreedores que no pagan las deudas para quedárselos toda la vida, ¿no? Y no devolvérselos a sus socios”, manifestó.

Velazco también estableció una diferencia entre lo que denominó “chorro deportivo” y “chorro legal”. Según explicó, el primero estaría relacionado con no saber manejar determinadas situaciones dentro de un partido, mientras que el segundo tendría que ver con quienes mantienen el control de clubes involucrados en procesos concursales.

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