“La solidaridad la vamos a ver a fin de año”: Franco Velazco responde fuerte a Pablo Guede. (Composición GEC)
“La solidaridad la vamos a ver a fin de año”: Franco Velazco responde fuerte a Pablo Guede. (Composición GEC)
Por Redacción EC

Franco Velazco, administrador de Universitario, respondió a las declaraciones de Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, quien había expresado su solidaridad con Melgar tras los cuestionamientos de Miguel Rondelli por el arbitraje. El directivo crema aseguró que la verdadera respuesta llegará cuando termine la temporada y se conozcan los resultados.

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