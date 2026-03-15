Franco Velazco, administrador de Universitario, expresó su malestar por las sanciones de la Comisión Disciplinaria contra Jairo Concha y Javier Rabanal, tras el reclamo presentado por Alianza Lima. El mandamás del cuadro crema aseguró que lo ocurrido abrió una caja de pandora.

"Somos los responsables de que hayan este tipo de situaciones, de que un club de fútbol -que no tiene nada que ver en el partido contra Cristal- pueda presentar un reclamo y haya abierto una caja de pandora para que cualquier club haga lo mismo frente a una situación que considera una indisciplina", expresó frente a los medios.

Velazco confirmó, además, que presentarán denuncias contra Alianza Lima. “Vamos a presentar denuncias, porque ya nos han dado luz verde para hacerlo. Seríamos unos tontos de poner la otra mejilla y dejar que nos peguen. Este club pide sanción de (Juan) Reynoso... Seríamos unos tontos de quedarnos con los brazos cruzados”, sostuvo.

“Claramente están sacando ventaja y creo que ya no tapan el sol con un dedo. No me sorprende, tienen varios antecedentes desde el año 2023, están con denuncias y pretender ganar todo en mesa. Se mancha el fútbol, se mancha la pelota, se mancha todo”



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Asimismo, el administrador de la U considera que Alianza Lima está sacando ventaja en mesa. “Creo que ya no tapan el sol con un dedo. [...] No me sorprende, tienen varios antecedentes desde el año 2023, están con denuncias y pretender ganar todo en mesa. Se mancha el fútbol, se mancha la pelota, se mancha todo”, cuestionó.

Por último, adelantó que pedirán la destitución de la Comisión Disciplinaria: “Lo que vamos a presentar es una carta pidiendo que se destituya esta comisión y solicitando que los clubes de fútbol, de manera democrática, escojan a los miembros. Ya no le podemos echar la culpa a la FPF, ahora somos los clubes los que manejamos nuestra Liga”.

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