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Franco Velazco sobre Alianza Lima: “Pretenden ganar todo en mesa; se mancha el fútbol”. (Foto: Universitario)
Franco Velazco sobre Alianza Lima: “Pretenden ganar todo en mesa; se mancha el fútbol”. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Franco Velazco, administrador de Universitario, expresó su malestar por las sanciones de la Comisión Disciplinaria contra Jairo Concha y Javier Rabanal, tras el reclamo presentado por Alianza Lima. El mandamás del cuadro crema aseguró que lo ocurrido abrió una caja de pandora.

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