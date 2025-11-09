Franco Velazco sobre derechos de TV: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos”. (Foto: Universitario de Deportes)
Redacción EC
Redacción EC

A partir del 2026, se sumará a la bolsa de equipos cuyos partidos son transmitidos por la señal de Liga 1 MAX, canal de 1190 Sports. Al respecto, , administrador crema, se pronunció sobre el nuevo contrato que firmarán y expresó su posición sobre los derechos de TV.

“Va a ser importante la participación de la ‘U’ para lograr la mejor negociación y ver las mejores alternativas. Se escuchan que hay condiciones que no son las más acordes para poder garantizar la solvencia financiera de los clubes”, sostuvo el directivo.

Jasson Curi Chang

Velazco reveló que todavía no hay conversaciones con 1190 Sports y reconoció que la normativa internacional de la FIFA colocar a la FPF como titular de los derechos de TV de los clubes.

“Todavía no hay conversaciones, pero siempre se dice que los derechos le pertenecen a la FPF; eso es verdad, es normativa internacional, es normativa FIFA, pero no han contemplado la variable si es que la ‘U’ no quiere que sus partidos se transmitan, eso es otra cosa”, declaró.

Para Velazco, la normativa internacional no obliga a la ‘U’ a que permita transmitir sus partidos. “De repente no queremos transmitir nuestros partidos, prescindimos de ese ingreso y se acabó. ¿Tenemos plan B ante ellos? Nuestros hinchas y nuestros sponsors", apuntó.

