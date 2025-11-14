Alianza Lima y Universitario de Deportes están definiendo al campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Sin embargo, tras el primer encuentro disputado en Campo Mar, el club íntimo realizó un reclamo formal por la presencia de hinchas, lo cual no estaba permitido. Aunque aún no se conoce el veredicto final, y a puertas del partido de vuelta a jugarse este sábado en Matute, el administrador temporada de la ‘U’, Franco Velazco, se refirió al tema.

“Creo que, de un tiempo a esta parte, Alianza Lima un poco se caracteriza por el tema de los reclamos, por las quejas y por todo lo que se pretende tramitar o generar fuera de las canchas de fútbol. En este caso nosotros vamos a estar atentos, así es que mañana o más tarde nos notifican alguna denuncia, pero en verdad ya sabemos nosotros lidiar con este tipo de situaciones y esperamos nosotros más bien que nuestro plantel del fútbol femenino pueda dar el batacazo en Matute este fin de semana y demostrar que las cosas se ganan en cancha y no en una mesa”, señaló.

Por otro lado, Velazco se refirió a las declaraciones de Rodrigo Ureña, quien manifestó su deseo de permanecer en el cuadro merengue y que nunca le pidieron nacionalizarse.

“Hemos tomado conocimiento de la declaración. Tenemos una relación con el plantel y comando técnico del día a día muy cercana, afín, amena, así que la próxima semana estoy apersonándome a los entrenamientos justamente para tener esa cercanía, ese día a día y conversar un poco con Rodrigo”, comentó Velazco.

Por último, también tuvo tiempo para detalles sobre el futuro del portero Sebastián Britos. “Es un poco mismo caso que el profesor Fossati. Tenemos que esperar que termine el torneo, revisar un poco el tema de estadísticas, ver un poco los resultados finales y tener la oportunidad de conversar con Sebastián. Para mí es uno de los mejores arqueros que han pasado por al ‘U’ y es tricampeón, así que no es poca cosa y eso nosotros desde la ‘U’ lo valoramos muchísimo”.

