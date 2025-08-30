Universitario de Deportes inauguró, este sábado 30 de agosto, Arena Monumental, un recinto que se empleará en conciertos y eventos ubicado dentro del Estadio Monumental de Ate.

El administrador del conjunto ‘crema’ resaltó la inauguración de la infraestructura y los beneficios futuros para el club.

“La Arena Monumental es otra unidad de negocio que permitirá generar más ingresos a la institución. Nuestra gran infraestructura, abandonada por muchos años, será uno de los principales motores de la sostenibilidad económica de Universitario”, indicó.

El recinto cuenta con un área de más de 10 mil metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a 12 mil asistentes.

“La arena permitirá albergar conciertos y eventos de toda índole, cuya organización, permisos y tickets, serán de responsabilidad exclusiva de las productoras”, resaltó Velazco.

