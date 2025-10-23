Franco Velazco: el partido contra Cristal, su fe en el tricampeonato y la respuesta a Gorosito

Universitario de Deportes enfrenta esta noche a Sporting Cristal en partido por la fecha 14 del Torneo Clausura y, si gana, quedará a un paso de asegurar el tricampeonato. Al respecto, Franco Velazco, administrador crema, puso paños fríos a la situación y pidió calma.

Tras visitar la iglesia Las Nazarenas, el titular de la institución merengue soltó una frase para el hincha. “Estamos cerca, todavía no hemos logrado, estamos concentrados en llegar al objetivo”, expresó.

Velazco también fue consultado por las declaraciones de Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, quien este jueves dijo en conferencia de prensa que hubo injusticias durante el Torneo Clausura en contra de los blanquiazules.

Mira los canales del partido de Sporting Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Nacional. / Pressinphoto

“Hemos tenido muchísimas expulsiones, pero vemos que hay decisiones diferentes con otros clubes y nosotros. Ustedes lo ven en el día a día y no hace falta que lo remarque yo. Debemos sobreponernos a esas injusticias”, sostuvo Gorosito.

El administrador de la U indicó lo siguiente: “Es un momento importante para nosotros, estamos rindiéndole homenaje a nuestro señor de los milagros y concentrados en el partido contra Cristal. Más allá de eso no vale seguir opinando”.

Como se sabe, Universitario necesita ganar seis de los 12 puntos en juego para ser tricampeón nacional. Hoy esperan seguir en racha de triunfos contra Cristal.

