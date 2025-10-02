Universitario de Deportes sigue con paso firme rumbo al tricampeonato. En la última jornada, los pupilos de Fossati lograron una nueva victoria por 2-0 sobre Alianza Atlético. Franco Velazco se mostró alegre por los tres puntos, pero no se confía a falta de seis partidos.

“Estamos cada vez más cerca pero eso no significa bajar la guardia, nos restan 6 finales y la responsabilidad es afrontarlo de esa manera”, aseveró.

El administrador temporal de la ‘U’, además, se pronunció sobre un posible cambio de localía en el duelo ante Los Chankas. Los ‘cremas’ jugarán este partido de visita por la última jornada del Torneo Clausura, lo que podría ser un gran incentivo económico para los ‘Guerreros’ un cambio de escenario.

“Si ellos quieren cambiar la localía y las bases lo permiten, están en su derecho”, mencionó Velazco.

“A partir de ahora no solo este partido va a ser importante, sino los 5 que restan, independientemente que estemos de local o visitantes. Son 6 finales que van a terminar decidiendo nuestro tricampeonato”, agregó.

🎙️Franco Velazco: "La 'U' es un equipo sólido, como grupo es una familia. Concentrados en nuestros objetivos, en Universitario se mira siempre hacia dentro. Si (Los Chankas) quieren cambiar localía, y las bases lo permiten, están en su derecho".



