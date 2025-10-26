Universitario de Deportes venció 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura y se coronó tricampeón de de la Liga 1, este domingo 26 de octubre. Franco Velazco, administrador de la U, se mostró visiblemente emocionado por este enorme logro.

“Hemos demostrado que somos la leyenda viva del fútbol. Somos los más grandes, ¿cabe alguna duda? Superamos todos los obstáculos, ganamos tres partidos en seis días sin excusas", mencionó Velazco.

