“Fue la encarnación de la mediocridad”: Pedro Ortiz Bisso y por qué es malo que los propios clubes vuelvan a organizar el campeonato desde el 2026

En su libro “1975 latidos por minuto”, el periodista Rubén Marruffo recuerda cómo el liderazgo y capacidad de negociación de Augusto Moral, entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, permitió que jugadores como Percy Rojas, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil se integraran a la selección que ese año se convirtiera en campeona de América.

Directivos como Moral, Plácido Galindo, Alfonso Reverditto, Mario Sifuentes o Humberto Ugarte defendieron con entereza y brío los intereses de sus asociados. Por eso muchos los recuerdan hasta con veneración. Pero el gremio, luego llamado Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, siempre se miró al ombligo. Se dedicó a organizar torneos a su medida, con pocos riesgos, sin hacer nada por acabar con la informalidad de los clubes. Fue la encarnación de la mediocridad.

El 2026, después de siete años, el campeonato volverá a estar bajo su férula. Es decir, los propios causantes del desastre -ahora bajo el pomposo nombre de Liga Profesional de Fútbol- serán los encargados de organizarse, armar sus reglamentos y establecer sus propios límites. Suena como si el dueño de una cervecería le entregase las llaves de su fábrica a Cuevita o Chiquito Flores fuera nombrado presidente de una comisión Fair Play.

Fernando Corcino de Alianza Universidad de Huánuco es el presidente de la Junta Directiva que se encargará del desarrollo de la Liga 1 Te Apuesto desde le 2026 hasta el 2030. (FOTO: FPF).

No es que la Federación haya manejado el campeonato con sapiencia. Luego de un esperanzador inicio con cierto profesionalismo, volvimos a lo de siempre: los torneos mamarrachientos que se decidían en mesa, los fallos cuestionados, las programaciones infames y, últimamente, los campeonatos impares, que empiezan con un número de participantes y no se sabe con cuántos culminarán.

¿Entonces por qué es malo que los propios clubes vuelvan a tener el poder? Porque en todos estos años, salvo honrosísimas excepciones, no han dado la mínima señal de querer conducirse a la altura que demanda la modernidad. Lo suyo ha sido siempre el cortoplacismo, la poquedad, la búsqueda vergonzosa del beneficio fútil.

En una entrevista al panel de “Al Ángulo”, el director general de fútbol de la federación, Jean Ferrari, dijo que trabajará muy cerca a la Liga, pero reconoció que solo podrá plantear “sugerencias”, ya que carece de capacidad de mando sobre los clubes.

¿Cómo se podrá cambiar desde sus raíces al fútbol peruano, si el director general de fútbol solo puede hacer “sugerencias”? Así no se hace una revolución.

En la práctica, su radio de acción se limitará a las selecciones en sus diferentes categorías. ¿Obligar a los clubes a que organicen un torneo que se alinee al plan maestro de la Federación? Imposible. A Ferrari le han dado un cargo con mucho nombre, pero pocos dientes.

El único que ha salido ganando con todo esto ha sido el ‘Tin’. El campeonato lo manejará la Liga, mientras Ferrari y Barreto serán responsables de los seleccionados mayores y juveniles. Cuando lleguen las balas, tendrá muy buenos parapetos. Mientras tanto, seguirá de viajecito en viajecito. Y, cómo no, estará en el Mundial.

