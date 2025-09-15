Jesús Castillo, actual volante de Universitario de Deportes, contó detalles del interés que Alianza Lima mostró por él en el último mercado de fichajes. El jugador reveló que los blanquiazules hasta llegaron hacerle una propuesta formal.

"Creo que sí, que hubo una oferta formal. Yo sinceramente no la llegué a ver y conocía al profesor (Jorge) Fossati. Ya sabía lo que quería, él fue el que me convenció para llegar”, contó en entrevista con RPP.

Con goles de Concha y Riveros, Universitario venció 2-1 a Melgar.(@Universitario)

Castillo reconoce que tuvo varias propuestas y estaba abierto a escuchar a los clubes que querían sus servicios. Sin embargo, hubo un gesto que terminó haciéndolo decidirse por Universitario, su actual equipo.

“No tenía nada claro. Estaba dispuesto a escuchar todas las posibilidades y cuando el ‘profe’ Fossati me llamó, pues ahí me convenció”, afirmó el mediocampista, quien además descartó un acercamiento previo con Sporting Cristal.

Por otro lado, Castillo se refirió al mal presente de la selección peruana, tras culminar penúltima en las Eliminatorias. “Hicimos grandes partidos, pero no nos acompañaron los resultados. Fue eso. Además, el tema administrativo está de más hablarlo”, apuntó.

