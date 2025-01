Debido a su llegada a Universitario a mitad del año pasado, Gabriel Costa vivirá su primera experiencia completa con los cremas. El peruano-uruguayo arribó al país tras pasar las fiestas con su familia y amigos, siendo abordado por los medios de prensa que quisieron conocer sus expectativas para el próximo año.

“Va a estar lindo porque la preparación va a ser difícil, será un año largo y bonito, lleno de competitividad, y hay que prepararse”, fueron las primeras palabras de ‘Gaby’.

Gabriel Costa llegó a Lima para unirse a la pretemporada de Universitario de Deportes.

📽 @Amdiaz2004 especial para @golandgol pic.twitter.com/5eG6Ma3fl3 — Gol and Gol (@golandgol) January 2, 2025

Asimismo, el futbolista de 34 años afirmó que no está muy al tanto de las nuevas contrataciones, ya que no siguió de cerca el mercado de pases en Universitario: “No he visto nada, cuando me voy de vacaciones me desconecto. Mañana comenzamos y ahí conoceré a los nuevos compañeros”.

Uno de los principales objetivos de la ‘U’ será trascender en la Copa Libertadores, aunque Costa es consciente de la dificultad de competir en este torneo: “En la Libertadores se juegan partidos muy difíciles, de mucha jerarquía, y hay que prepararse. Es bueno sumar compañeros porque la Libertadores tiene muchas dificultades, pero hay que estar listos; este año va a ser lindo”.