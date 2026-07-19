Por Jasson Curi Chang

Un triunfo aliviador, tres puntos sólidos y la confirmación de que una idea empieza, lentamente, a echar raíces. Universitario de Deportes volvió a ganar en la altura por la Liga 1 nueve meses después y lo hizo, otra vez, en Tarma. Como si la ciudad tuviera reservada una página especial para los grandes objetivos cremas. En octubre del 2025, el 2-1 sobre ADT fue el impulso definitivo hacia el tricampeonato. Este sábado, el mismo marcador, en el mismo escenario, significó el primer paso de un sueño todavía mayor: ir por el tetracampeonato.

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