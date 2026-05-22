Lo sucedido con el Tunche Rivera, quien se quitó la camiseta de Universitario y la tiró al suelo, causando la indignación todo el universo crema, ya es cosa del pasado. En Ate el problema está resuelto y el objetivo común es pensar en el futuro.

Sin embargo, este incidente recordó a uno similar con Germán Leguía como protagonista. Fue una declaración de Alfredo Gonzales, expresidente de Universitario de Deportes que dijo que por los años 90, Germán Leguía había lanzado la camiseta.

Por eso, El Comercio buscó la versión de Germán Leguía para que cuente si realmente hizo ese acto y como referente de Universitario de Deportes opine sobre el presente de José Rivera.

“Lo he visto y es una pena por él. Lo han hecho explotar, porque ese chico viene demostrando que tenía que jugar hace tiempo, y es peor, ¿no? Oiga, se quedó en la U y no tiene que hacer eso, ¿no? La verdad, pero yo creo que no es motivo, pero igual, para mí, a él lo han aburrido a muerte. Lo han aburrido, porque es un chico que todo el mundo lo quiere y porque cada día juega menos".

Ante esa declaración, le consultamos, quiénes considera Leguía que aburrieron a José Rivera. “No sé, no sé quién es, pero ni Fossati, ni Rabanal, ni Araujo lo ponen. Es increíble, más Fossati, porque a Fossati le salvó la vida un montón de veces. Partido que estaba muerto, entraba y hacía los goles de la victoria y todo. Igual nunca lo puso. Yo no sé qué había ahí, pero bueno, es una pena lo que hizo”, agregó.

“Lo han tratado mal, como te digo. No se justifica. La verdad no es un jugador que lo ponga, que sea titular indiscutible y te patea la camiseta y te dice, bueno, ya está, ya está. Mira, Vélez se fue de la U también por lo mismo. Mira Vélez cómo está jugando en Alianza. No sé qué está pasando ahí”, enfatizó.

Rompe el mito

Por los años 90 se decía que Germán Leguía había cometido un acto de indisciplina y por ende había sido separado de la U.

“No es cierto. Eso fue creada por Alfredo González porque cuando yo me retiré, yo luché para sacar a Alfredo González de ahí, de la U. Entonces él sacó que yo había tirado la camiseta en el partido con Cristal. Entonces yo le saqué que yo no había jugado con cristal. Ya. Y yo no había cambiado. Lo que yo sí había hecho cuando Cuellar, entro al camerino y ‘Pajita’ me dice, Padrino, no está en el equipo titular Fernando Cuellar, no fue capaz de decirme, hoy voy a hacer esto, siendo amigo. Porque lo hacía Alfredo González. Entonces le dije a ‘Pajita’, le devolví la canasta, porque te daba una canasta. No estaba ni cambiado. Le devolví la canasta y le dije, ya Pajita, déjalo ahí. No juego. Y eso sí fue lo que hice. No pude tirar la camiseta porque no me cambié para ese partido. Era contra Sporting Cristal en el estadio Lolo Fernández“, enfatizó.

Antes que futbolista, Chemo del Solar fue hincha y no pudo escapar de la idolatría hacia el viejo 'Cocoliche', Germán Leguía. / Archivo El Comercio

“Esa mentira la sacó Alfredo diez años después. Estábamos peleando para sacar a Alfredo y lo sacamos, hicimos una marcha y Alfredo sacó esa vaina, ¿no? ¿qué puede decir si tiró la camiseta del auto? Y Pajita también sabe la historia porque yo no me cambié para ese partido, ¿cómo iba a tirar? ¿Qué era con Cristal? Claro, ese partido de Cristal fue en el 90, en el Lolo. En el 91 me fui de la U. Ganó la U. Creo que ganamos 2-1″, afirmó.

Finalmente, ante los cuestionamientos de algunos hinchas, el ex referente de Universitario de Deportes salió en su defensa y pidió comprensión, resaltando el esfuerzo y compromiso que Rivera ha demostrado con el equipo a lo largo de las últimas temporadas. “Ya pidió disculpas, fue sincero al pedirlo. Le diría que tenga paciencia. Que el fútbol es así, ya va a tener su momento. No hay mal que dure 100 años. Así que espere, no más. Decirle a la gente, que lo entienda y que lo disculpe. Se ha sacado el alma por Universitario de Deportes. Se ha dado el íntegro y ha salvado muchos partidos. Hay campeonatos que lo han ganado gracias a él. Así que entiendan, es humano”, sentenció.

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