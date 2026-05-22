Por Jean Pierre Maraví Coppa

Lo sucedido con el Tunche Rivera, quien se quitó la camiseta de Universitario y la tiró al suelo, causando la indignación todo el universo crema, ya es cosa del pasado. En Ate el problema está resuelto y el objetivo común es pensar en el futuro.

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