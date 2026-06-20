El abrazo entre ambos, largo y afectuoso, fue la primera imagen del delantero ítalo-peruano como nuevo futbolista de Universitario de Deportes. No hubo discursos ni cámaras oficiales alrededor. Solo la sensación de que la operación más importante del mercado peruano había llegado, por fin, a destino.

Después de varios días de especulaciones y de un hermetismo absoluto por parte del club, el “Bambino” pisó suelo peruano para iniciar el último tramo antes de su presentación oficial.

🇮🇹🍕 ¡LLEGÓ GIANLUCA LAPADULA!



El delantero nacional ya está en suelo peruano y en las próximas horas se hará oficial su incorporación a Universitario de Deportes.



📹 @Landivar_renato - Jax Latín Media pic.twitter.com/KD6CSGipPN — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) June 19, 2026

Su siguiente parada fue en los estacionamientos privados del aeropuerto. Allí sostuvo un breve encuentro con el área de comunicaciones de Universitario, donde respondió algunas preguntas que forman parte del material audiovisual preparado por el club. Según pudo conocer El Comercio, esas imágenes recién verán la luz entre hoy y mañana domingo, cuando Universitario oficialice por completo la incorporación del delantero.

Finalizado ese compromiso, Lapadula fue trasladado al Hotel Pullman, lugar donde el plantel crema concentra durante la pretemporada encabezada por Héctor Cúper. Allí comenzó la segunda parte de su integración.

Nada quedó librado al azar. La dirigencia decidió blindar el proceso para evitar filtraciones y construir un anuncio acorde con la magnitud del fichaje. El equipo detrás estuvo en la búsqueda de un piano, ya que sería probable que aparezca Lapadula interpretando algunas notas.

Ayer, además, como parte de su integración se le entregó libros sobre la historia de Universitario como símbolo de bienvenida a una institución que busca transmitirle desde el primer día el peso de sus casi cien años de historia. Las grabaciones se realizarían en distintos ambientes del Estadio Monumental.

Gianluca Lapadula siendo recibido por los hinchas de Universitario, tras su llegada al hotel Pullman de San Isidro. pic.twitter.com/RiQLdLzbwv — LA CREMA INFORMATIVA (@lacremainformat) June 20, 2026

Los primeros referentes

Más allá de la firma del contrato y de las fotografías oficiales, Universitario considera fundamental que Lapadula encuentre rápidamente osu espacio dentro del vestuario.

Los primeros encargados de tender ese puente fueron dos futbolistas que conocen perfectamente al delantero desde la selección peruana.

El primero fue Aldo Corzo. Capitán del equipo y compañero de Lapadula durante los procesos de Ricardo Gareca, Juan Reynoso y Jorge Fossati, el defensor fue uno de los primeros en conversar personalmente con el nuevo refuerzo.

El segundo contacto importante fue Edison Flores. Más allá de que ambos competirán por un lugar en la zona ofensiva, “Orejas” también forma parte del grupo de líderes del plantel y conoce como pocos el funcionamiento interno del equipo. Su presencia busca acelerar la adaptación de un futbolista que, si bien lleva años representando al Perú, nunca había vestido la camiseta crema.

🗣🍕 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 𝗣𝘆𝗲: "𝗟𝗮𝗽𝗮𝗱𝘂𝗹𝗮 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝟭𝟴 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀, 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼. 𝗦𝗲 𝗵𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗮𝘆𝗲𝗿"



📹 @futbro_pe pic.twitter.com/e1Wtl1xbWb — Piero Mendoza (@PieroMendoza22) June 19, 2026

Mientras tanto, Héctor Cúper también sostuvo sus primeras conversaciones presenciales con el atacante. El entrenador argentino siguió muy de cerca toda la negociación y considera que Lapadula puede convertirse en la pieza que le permita elevar el nivel competitivo de un equipo que terminó el primer semestre con enormes dificultades para convertir goles. En Universitario nadie esconde la ilusión.

Un delantero que llega en movimiento

Una de las principales interrogantes giraba alrededor del estado físico del delantero, especialmente después de una temporada marcada por algunos problemas físicos en Italia.

Antonio García Pye se encargó de despejar esas dudas. “Ha venido entrenándose antes de viajar”, explicó el gerente deportivo a la salida del hotel de concentración. También confirmó que el contrato tendrá una duración inicial de dieciocho meses.

El plan contempla que Lapadula se incorpore oficialmente a los entrenamientos desde el lunes, cuando Universitario retome los trabajos de doble turno en Campo Mar como parte de la preparación para el Torneo Clausura. El cuerpo técnico pretende acelerar su adaptación física, táctica y futbolística para tenerlo disponible lo antes posible.

Universitario está a un paso de cerrar el fichaje más mediático de la Liga 1. (Photo by Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / HECTOR VIVAS

No será un periodo sencillo. Los dobles turnos forman parte de la exigencia que Cúper ha impuesto desde su llegada y alcanzarán por igual a todas las figuras del plantel. Lapadula comenzará desde el primer día bajo las mismas reglas que el resto.

El mercado todavía no termina

La llegada del delantero no representa el cierre del libro de pases. Por el contrario, Universitario considera que apenas es el primer gran movimiento de un mercado que todavía promete novedades.

El volante Adrián Quiroz aparece muy cerca de convertirse en nuevo jugador crema y su incorporación podría resolverse en los próximos días. Sin embargo, la dirigencia continúa trabajando en otros frentes.

Antonio García Pye reconoció que las conversaciones con Raúl Ruidíaz no están cerradas. La negociación permanece abierta, aunque su desenlace dependerá de factores que involucran a varias partes. La intención del club es mantener todas las posibilidades activas hasta el cierre del mercado.

Además, el comando técnico insiste en incorporar un volante de contención con experiencia internacional y un centrodelantero extranjero que eleve el nivel de competencia en el ataque. Universitario pretende reconstruirse después de un semestre irregular y entiende que el segundo tramo del año exige un salto de calidad.

Ese proceso empezó con una imagen sencilla, casi silenciosa: un bolso verde, un abrazo en el aeropuerto y la certeza de que Gianluca Lapadula ya está en casa.

SOBRE EL AUTOR