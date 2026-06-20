Por Jasson Curi Chang

Con un bolso verde de Prada en la mano y la tranquilidad de quien sabe que acaba de tomar una de las decisiones más importantes de su carrera, Gianluca Lapadula cruzó las puertas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para comenzar una nueva historia. Del otro lado no lo esperaba una multitud, sino el hombre que durante semanas condujo la negociación con absoluta reserva para Universitario de Deportes: Antonio García Pye.

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