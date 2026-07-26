Por Jasson Curi Chang

Cuando el Estadio Monumental todavía seguía celebrando el gol de Gianluca Lapadula en los descuentos, hubo una escena que pasó casi desapercibida entre el ruido de las tribunas, pero que terminó diciendo mucho más que el 1-0 de Universitario sobre Cusco FC.

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