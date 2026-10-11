Gianluca Lapadula destaca reacción de Universitario tras igualar con Melgar: “Fue un buen empate”. (Foto: GEC)
Gianluca Lapadula destaca reacción de Universitario tras igualar con Melgar: “Fue un buen empate”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula terminó conforme con la reacción de Universitario para igualar el partido 2-2 frente a Melgar. El delantero italiano-peruano destacó que el equipo no bajó los brazos y consiguió rescatar un empate en los minutos finales, pese a que el conjunto arequipeño había complicado a los cremas durante buena parte del encuentro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.