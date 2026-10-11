Gianluca Lapadula terminó conforme con la reacción de Universitario para igualar el partido 2-2 frente a Melgar. El delantero italiano-peruano destacó que el equipo no bajó los brazos y consiguió rescatar un empate en los minutos finales, pese a que el conjunto arequipeño había complicado a los cremas durante buena parte del encuentro.

“Estoy muy contento por el resultado porque la verdad lo quisimos todos juntos y fue un buen empate”, expresó Lapadula. El atacante admitió que deben seguir trabajando para mejorar su rendimiento y evitar que este tipo de reacciones se produzcan en los últimos minutos del partido.

Lapadula también fue consultado por la polémica jugada previa al segundo gol de Universitario, reclamada por los jugadores de Melgar. Sobre una posible falta, el delantero fue contundente: “No lo vi, la verdad, no sé, no lo vi”. Además, aseguró que físicamente se encontraba bien pese a ser sustituido a los 60′: “Yo me sentía bien, me recuperé bien en estos días y me tocó así hoy día y está bien por el equipo”.

“Estoy CONTENTO por el resultado, fue un buen empate. El rival hizo buen partido, pero como siempre la U hasta el final” Gianluca Lapadula, jugador de Universitario 🎙️ @PaolovelaR https://t.co/UDf4maRmQQ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 11, 2026

‘Lapagol’ también se refirió a Fabián Bustos y destacó las primeras sensaciones que le dejó el nuevo entrenador crema. “El profe llegó muy positivo, yo creo que nos va a ayudar sin duda”, manifestó. Asimismo, reconoció el nivel mostrado por Melgar durante el encuentro: “Yo creo que ellos hicieron un muy buen partido, hay que felicitar al rival, la verdad, pero reaccionamos muy bien”.

Finalmente, Lapadula evitó entrar en la discusión por los reclamos del técnico de Melgar, Miguel Rondelli, contra el arbitraje y prefirió resaltar la actitud de Universitario. “Me enfoco en el partido y la verdad felicito al rival porque hizo un muy buen partido, pero como siempre la ‘U’ hasta el final”, afirmó el delantero.

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