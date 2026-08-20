Gianluca Lapadula viene encontrando su lugar en Universitario de Deportes y uno de los aspectos que más destaca en sus primeros partidos es la sociedad con Alex Valera. El delantero explicó que el comando técnico les pide mantenerse cerca en el campo y consideró que ambos pueden complementarse de buena manera.

“Con Valera, el ‘profe’ nos pide buscarnos mucho en el campo, igual con Flores, el ‘Tunche’, Reyna, quiere que juguemos muy cerca. Creo que los dos nos complementamos mucho, todos los días intentamos mejorarnos para entendernos mejor en el campo”, expresó Lapadula en conferencia de prensa.

El atacante también hizo un balance de sus primeros encuentros con la camiseta merengue. “Son cinco partidos y desde que vine me sentí muy cómodo, a nivel de grupo y a nivel físico, estoy muy contento y quiero seguir así”, manifestó.

🗣️ "YO VIVO PARA EL GOL... LA HINCHADA ES ALGO INCREÍBLE" ⚽🔥



Gianluca Lapadula confesó sentirse muy cómodo y destacó que @Universitario es el mejor equipo del Perú. El delantero, que ya lleva 3 goles en 5 partidos, resaltó su gran dupla con Alex Valera y aseguró que cumplir… pic.twitter.com/iavFO3RavU — Colectivo WORLD (@ColectivoWORLD) August 20, 2026

Además, destacó el ambiente que encontró en el club y el vínculo que rápidamente construyó con sus compañeros. “Yo ya conocía a la ‘U’, pero desde que vine me di cuenta que es mucho más, es el mejor equipo de Perú, con una gran hinchada y a mi familia le encanta muchísimo y yo me identifico mucho con este equipo”, expresó.

Lapadula también habló sobre haber alcanzado los 200 goles en su carrera y explicó que más que una meta, se trataba de un sueño personal. “Los 200 goles no era un objetivo, era un sueño, sobre todo en los últimos tres años. Yo vivo para el gol, cada celebración es algo que busco cada día”, sostuvo.

Finalmente, el delantero se refirió a la selección peruana y dejó claro que mantiene intacto su deseo de volver a vestir la camiseta nacional. “La selección siempre será un orgullo para mí y siempre buscaré volver. Sea en altura o en el Nacional, todos se tienen que adaptar en ese sentido”, dijo.

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