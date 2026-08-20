Gianluca Lapadula: el elogio a Valera, su amor por Universitario y el factor altura en la selección. (Foto: GEC)
Gianluca Lapadula: el elogio a Valera, su amor por Universitario y el factor altura en la selección. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula viene encontrando su lugar en Universitario de Deportes y uno de los aspectos que más destaca en sus primeros partidos es la sociedad con Alex Valera. El delantero explicó que el comando técnico les pide mantenerse cerca en el campo y consideró que ambos pueden complementarse de buena manera.

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