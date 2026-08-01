¡Calienta el partido! Gianluca Lapadula, delantero de Universitario de Deportes, fue abordado por periodistas en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y fue consultado por Cienciano, el próximo rival.

El ‘Bambino’ evitó referirse sobre el actual momento del ‘Papá’, quien recientemente eliminó a Lanús de la Copa Sudamericana 2026.

“Estoy feliz. Yo me preocupo por nosotros y nada más”, contestó de forma tajante.

“Contento por la victoria”, agregó al referirse al agónico gol que marcó en la fecha pasada ante Cusco FC.

Universitario de Deportes visitará a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para disputar el duelo por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1.