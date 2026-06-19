Por Miguel Villegas

Lo más cercano que tenemos a la élite mundialista es él, Gianluca Lapadula. A su vez, explica nuestra nostalgia y la eterna pobreza: Lapadula fue seleccionado por Italia, fue 9 del Milan y fue grata revelación de la selección hace 6 años, cuando se “peruanizó”. Aún cuando desde el 2022-2023 juega en la Serie B del Calcio, la curiosidad periodística por saber si anotaba y, sobre todo, la súplica fanática para cuidarle los tobillos y sea -por fin- quien reemplace a Paolo Guerrero, Lapadula representaba, dos décadas después, todo eso que en los 2000 era costumbre de domingos: prender la TV por cable y seguir a los peruanos en el mundo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.