Lo más cercano que tenemos a la élite mundialista es él, Gianluca Lapadula. A su vez, explica nuestra nostalgia y la eterna pobreza: Lapadula fue seleccionado por Italia, fue 9 del Milan y fue grata revelación de la selección hace 6 años, cuando se “peruanizó”. Aún cuando desde el 2022-2023 juega en la Serie B del Calcio, la curiosidad periodística por saber si anotaba y, sobre todo, la súplica fanática para cuidarle los tobillos y sea -por fin- quien reemplace a Paolo Guerrero, Lapadula representaba, dos décadas después, todo eso que en los 2000 era costumbre de domingos: prender la TV por cable y seguir a los peruanos en el mundo.

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Su inminente viaje a Lima este viernes abre la discusión sobre el tipo de delantero que acaba de fichar Universitario. Si es ese que Ranieri abrazaba cuando fue goleador en el ascenso, el 9 espartano recontra titular para Gareca en la Copa América 2021 o sí es, más bien, ese misterioso hombre que juega poco y nada -8 en los últimos 6 meses-, y anda en puntitas de pie por su tobillo lesionado.

Clubes Partidos Goles Asistencias Cagliari 82 31 6 Benevento 62 21 9 Pescara 46 30 12 Genoa 38 8 - Spezia 33 10 3 AC Milan 29 8 3 Lecce 27 13 -

Lo que sí es notable es el estado financiero que el fútbol peruano nuestra, pese a sus calamidades: uno compra un pase en US$ 1.8 millones, otro paga despidos de entrenadores sin problema de caja, y más allá se repatria un crack europeo para la Liga. Un golpe mediático que este fin de semana obliga al zapping entre las redes de Gianluca y el mundial con DirecTV. Imagínense si hubiese venido Pizarro.

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