Gianluca Lapadula reveló por qué eligió Universitario: “Me llamaron otros equipos, pero la ‘U’ fue constante”. (Foto: Universitario)
Gianluca Lapadula reveló por qué eligió Universitario: “Me llamaron otros equipos, pero la ‘U’ fue constante”. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula ya vive sus primeros días como jugador de Universitario de Deportes y empieza a conocer la dinámica del fútbol peruano. El delantero, que firmó con el cuadro crema hasta finales del 2027, conversó con el área de comunicaciones de la institución y reveló cómo se produjo su llegada al actual tricampeón nacional.

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