Gianluca Lapadula ya vive sus primeros días como jugador de Universitario de Deportes y empieza a conocer la dinámica del fútbol peruano. El delantero, que firmó con el cuadro crema hasta finales del 2027, conversó con el área de comunicaciones de la institución y reveló cómo se produjo su llegada al actual tricampeón nacional.

El atacante contó que la posibilidad de vestir la camiseta crema comenzó a tomar fuerza desde sus primeros acercamientos con la selección peruana. “Siempre me ha gustado el fútbol peruano desde que me acerqué con la selección y Antonio García Pye me llamó varias veces. Lo hicimos todo para lograrlo y aquí estoy”, explicó en Universitario Play.

Lapadula reconoció que cambiar de país y afrontar un nuevo desafío representó una decisión importante, aunque aseguró que tuvo el respaldo de su familia. “No creo que haya sido difícil, pero es un cambio y necesitaba el apoyo de mi familia. Fue algo completamente familiar”, comentó.

El delantero también recordó un momento especial que vivió años atrás con Universitario. “Hace tres años, cuando fui por primera vez al Monumental, me regalaron la camiseta. Se quedó en mi casa”, contó el atacante, quien ahora defenderá esos colores de manera oficial.

El ‘Bambino’ reveló además que recibió llamadas de otros clubes. “Me llamaron otros equipos, pero la ‘U’ fue la que tuvo más constancia. Conozco a los muchachos y eso fue importante para mí”, afirmó.

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