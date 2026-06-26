La primera imagen de Gianluca Lapadula en Campo Mar no fue un remate de chalaca ni un sprint imposible. Fue una carcajada. En medio de los ejercicios de calentamiento, el delantero conversaba con Aldo Corzo mientras Edison Flores se sumaba a la broma y Andy Polo aparecía para completar una escena que parecía repetirse desde hace años. Pero apenas lleva cuatro días como jugador de Universitario.

El club abrió ayer jueves las puertas de su complejo deportivo para que la prensa pudiera observar los primeros treinta minutos del entrenamiento y bastó ese breve lapso para comprobar algo: Lapadula ya dejó de sentirse el recién llegado.

La confianza nace de un detalle que no necesita adaptación. Durante cinco años compartió concentraciones, viajes y eliminatorias con buena parte del plantel crema en la selección peruana. Corzo, Flores, Polo y Anderson Santamaría fueron compañeros mucho antes de convertirse en compañeros de club. Esa historia compartida hoy le evita empezar desde cero.

Universitario suma caras nuevas: Lapadula, Guivin y Quiroz entrenaron juntos por primera vez en Campo Mar

Los trabajos comenzaron con la rutina habitual de estiramientos bajo la supervisión del comando técnico de Héctor Cúper. Luego aparecieron los ejercicios de fútbol reducido. El plantel fue dividido en equipos diferenciados por camisetas blancas, negras y naranjas para realizar sesiones de presión alta, recuperación inmediata y circulación rápida del balón.

Fue un entrenamiento intenso, con pocos segundos para pensar y muchos para correr. En ese contexto, Lapadula dejó ver la intensidad que lo convirtió durante años en uno de los delanteros más incómodos para cualquier defensa. Presionó cada salida, persiguió a los zagueros y celebró las recuperaciones como si fueran goles.

No fue el único que llamó la atención. Adrián Quiroz mostró personalidad en la mitad de la cancha y Jordan Guivin exhibió dinámica en un ejercicio donde Cúper exige precisión y velocidad.

Minutos después, las cámaras abandonaron Campo Mar. El entrenamiento continuó a puertas cerradas. Pero mientras el plantel seguía trabajando, Universitario publicaba el contenido que la hinchada esperaba desde el día de su llegada: la primera entrevista oficial de Gianluca Lapadula con la camiseta crema.

La llamada que cambió todo

Sentado frente a las cámaras del canal oficial del club, Lapadula explicó por primera vez qué terminó inclinando definitivamente la balanza hacia Universitario. “Me ha gustado el fútbol peruano desde que me acerqué con la selección. Antonio me llamó varias veces y lo hemos hecho todo para lograrlo. Aquí estoy”, contó en conversación con Daniella Fernández.

Detrás de esa frase hay varias semanas de conversaciones. Antonio García Pye fue quien mantuvo el contacto permanente con el delantero hasta convencerlo de regresar al Perú. La insistencia del gerente deportivo terminó siendo decisiva en una negociación donde otros clubes también mostraron interés.

Lapadula admitió que no fue una decisión sencilla. “No fue difícil, pero sí un cambio importante. Necesitaba el apoyo de toda mi familia y así fue. Desde mi hermano y mi hermana, que siempre me apoyan y ayudan. Ha sido una decisión completamente familiar”, explicó.

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🔗 Mira la primera entrevista de Gianluca Lapadula como futbolista crema aquí 👉 https://t.co/FtIV7V6KwE



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La familia, una constante en toda su carrera, volvió a ocupar el lugar más importante antes de aceptar el desafío de jugar por primera vez en el fútbol peruano.

Una camiseta guardada tres años

Hubo otra confesión que despertó entusiasmo entre los hinchas cremas. Mucho antes de firmar su contrato, Lapadula ya tenía una camiseta de Universitario en casa. Recordó que durante un entrenamiento de la selección peruana en el Estadio Monumental recibió como obsequio la camiseta crema y decidió conservarla.

“Hace tres años, cuando fui por primera vez al Monumental, me regalaron la camiseta y ahí se quedó en mi casa. Siempre digo que nunca se sabe en la vida”, recordó.

Con el tiempo, aquella frase terminó convirtiéndose en una premonición. También reveló que recibió propuestas de otras instituciones, pero ninguna mostró la perseverancia de Universitario.

“Me llamaron otros equipos, pero la ‘U’ fue la más constante. Además conocía a muchos muchachos y eso fue importante para mí”, explicó. No fue únicamente un proyecto deportivo. También fue una cuestión de confianza.

El hincha que nació en una semana

Quizá el momento más espontáneo de la entrevista llegó cuando le preguntaron si ya conocía las canciones de la Trinchera Norte.

Lapadula sonrió. Después sorprendió a todos. Sin necesidad de mirar una pantalla ni leer un papel comenzó a cantar uno de los cánticos más populares de la barra crema.

“De pequeño me enseñaron a quererte, con el tiempo me enamoré de tus colores…”, entonó antes de cerrar con un enérgico “¡Crema, ponga...!”. La escena recorrió rápidamente las redes sociales. Hace apenas una semana era el delantero que acababa de despedirse del fútbol italiano. Hoy ya canta las canciones de Universitario, comparte bromas con los referentes del vestuario y empieza a encontrar su lugar dentro de un grupo que busca reinventarse para el Torneo Clausura.

La adaptación, al menos fuera de la cancha, parece haber terminado mucho antes de lo previsto.

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