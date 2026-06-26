Por Jasson Curi Chang

La primera imagen de Gianluca Lapadula en Campo Mar no fue un remate de chalaca ni un sprint imposible. Fue una carcajada. En medio de los ejercicios de calentamiento, el delantero conversaba con Aldo Corzo mientras Edison Flores se sumaba a la broma y Andy Polo aparecía para completar una escena que parecía repetirse desde hace años. Pero apenas lleva cuatro días como jugador de Universitario.

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