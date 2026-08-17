Por Marco Quilca León

La calurosa tarde terminó con miles de camisetas cremas celebrando en el estadio Héroes de San Ramón, pero el festejo de Universitario había comenzado mucho antes. En Cajamarca, donde la altura suele exigir algo más que fútbol, la ‘U’ encontró una victoria que necesitaba. Venía de perder ante Cienciano y empatar con Sporting Cristal. Volvió a ganar fuera de Lima y, de paso, recuperó una sensación que parecía haberse escapado en las últimas fechas: la de un equipo capaz de sufrir y encontrar respuestas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.