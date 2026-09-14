Por Marco Quilca León

El clásico dejó una imagen que resume mejor que cualquier estadística lo que hoy significa la sociedad entre Gianluca Lapadula y Alex Valera. A los 16 minutos, el delantero ítalo-peruano condujo el balón con dirección a la portería de Alejandro Duarte y, en lugar de rematar como cualquier goleador de su jerarquía, decidió esperar el movimiento de su compañero. Pase la costado, definición de Valera y 1-0 para Universitario en Matute. Sin egoísmos, con entendimiento y una idea que empieza a parecer automática.

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